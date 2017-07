Participer à la création du Viaduc 375

Une série d’ateliers gratuits et ouverts à tous vont être mis en place jusqu’en octobre, à compter de cette semaine, par l’organisme Bellastock afin de participer à la conception et la construction des installations du projet de piétonnisation partielle du viaduc Van Horne.

Porté par trois organismes, Mémoire du Mile-End, Les Amis du Champ des Possibles et la Société du développement environnemental de Rosemont (SODER), le Viaduc 375 sera partiellement fermé à la circulation routière du 3 au 8 octobre prochain.

Pour réaliser le projet, un Workshop Bellastock sur cinq dates est mis en place du 19 juillet au 9 octobre. Sept équipes devront s’occuper de sept mandats différents, comme la signalétique, la cohérence des installations, la cantine, la terrasse ou encore la zone famille.

Marc-André Perreault, un des responsables de ce projet dans l’équipe Bellastock, souligne que les idées émises par la communauté du Mile-End au printemps dernier lors de la charrette et des consultations citoyennes seront aussi prises en compte.

Ce mercredi 19 juillet auront lieu le lancement et la formation des équipes au camp de base Bellastock, dans Outremont. Les équipes auront jusqu’au 6 août pour remettre leurs concepts, pour ensuite commencer à créer les installations, les monter puis les démonter à la fin de l’évènement.

Dans un souci de récupération, les matériaux utilisés par Bellastock proviendront tous de dons de la part, entre autres, d’entrepreneurs, de projets étudiants et citoyens.

«On souhaite par la suite les donner à notre tour à des comités de ruelles vertes dans Rosemont-La-Petite-Patrie et le Plateau-Mont-Royal», ajoute M. Perreault.

Site Web

Le site Web du Viaduc 375 est désormais disponible, offrant la possibilité de devenir bénévole pour cet événement de cinq jours.

Les grands thèmes de la programmation y sont exposés, ainsi que des mini-capsules sur l’historique de la structure et des lieux mis en avant.

Le but du projet est de mettre en valeur le patrimoine ferroviaire du Mile-End ainsi que cinq endroits: le viaduc Van Horne, l’industrie du Capitole, l’Entrepôt Van Horne, le Champ des possibles et le Mile-End.

Promenade aménagée, performances de musiciens avec scène POP Montréal, nourritures et boissons avec cantine Manitoba et parade colorée traversant le viaduc de Rosemont jusqu’au Plateau, le Viaduc est l’endroit où il se passera le plus d’évènements.

Mémoire du Mile-End offrira tous les jours des visites guidées pour découvrir l’histoire et le patrimoine aux abords de la voie ferrée. Des panneaux historiques seront aussi installés sur le viaduc afin de faire découvrir aux passants les différents moments de l’histoire du quartier.

«Réaliser un partage des connaissances est important pour les résidents afin qu’ils puissent mieux y vivre et y développer des projets, lance Caroline Magar, coordonnatrice du développement pour Les Amis du Champ des Possibles. Quand on connaît mieux l’histoire de notre quartier, on est capable de mieux s’y adapter.»

En février dernier, la ville de Montréal a annoncé son intention de détruire le viaduc pour en reconstruire un nouveau à l’horizon 2021-2022 pour un coût estimé entre 90 et 100 M$.

«On ne pense pas que ce soit nécessaire de le démolir, on va tester son utilisation alternative pour s’imaginer ce que ça pourrait être d’être sur cet espace autrement, lance Mme Magar. On veut montrer que le piétonniser peut être faisable, cet espace est surdimensionné pour les besoins automobiles.»