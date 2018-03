La Librairie Le Port de Tête reçoit la bourse Commerce de l’année

Les lauréats: Bourse Jeune entreprise L’atelier-boutique Noir Chocolat, un espace qui respire l’amour du chocolat, a reçu la bourse jeune entreprise (2 500 $) qui souligne la capacité d’intégration au marché et les réalisations d’un commerçant depuis son ouverture récente, en 2016. Bourse Implication locale / Développement durable La Bourse Implication locale/ Développement durable (2 500 $) a été remise à C’est Beau, qui offre un choix de produits conçus par des artisans et designers d’ici pour la maison et le quotidien. Bourse E-marketing La boutique d’équipement sportif EKKIP remporte la bourse E-Marketing (2 500 $) pour s’être démarquée comme commerce indépendant dans un marché très concurrentiel, pour la clarté de sa stratégie web, dynamique et efficace et son contenu web à la fois concis et informatif. Prix Coup de cœur / bourse surprise de l’année Le prix Coup de cœur de 1000 $, a été remis à Cuisine Pronto pour son audace d’ouvrir une pizzeria dans un marché saturé et pour sa vision et l’évolution de son concept.