Un Match des étoiles plein de succès

Crampons aux pieds, chandail sur le dos, l’un de nos journalistes a participé le 18 septembre au Match des étoiles, un évènement caritatif, en compagnie notamment de Patrice Bernier, le capitaine de l’Impact de Montréal.

Un regard semble illustrer la panique collective. Alors que Patrice Bernier s’approche, ballon au pied, du but gardé par un jeune de Montréal-Nord, Karyne Lemieux et moi-même semblons perdus.

Avec l’actrice de Nos étés, Le négociateur ou encore Rumeurs, nous paraissons bien faibles pour stopper le capitaine de l’Impact de Montréal, bien en forme et ravi de présider une nouvelle fois la troisième édition de ce Match des étoiles.

Au sein d’une équipe privilégiant le spectacle et l’animation offensive, au détriment de quelques trous défensifs, la feinte de frappe de Patrice Bernier s’avère rapidement efficace et sa passe pour l’un des nombreux analystes de soccer présent sur le terrain du parc Saint-Laurent, décisive, malgré mon plongeon, vain, pour tenter de dévier la trajectoire du ballon.

7000$

Au cours de ce match des étoiles, l’AMU a recueilli plus de 7000$ de dons.

Près de 600 spectateurs

Dans le but d’aider à trouver des fonds pour aider les jeunes en difficulté, je n’ai nullement hésité avant de répondre favorablement à l’appel de Café jeunesse multiculturel, l’un des organismes en charge de ce Match des étoiles.

Lancé en 2013 avec l’appui indéfectible de Patrice Bernier, cet événement n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil des ans, au point d’attirer dimanche après-midi près de 600 spectateurs, familles et jeunes venus du tout Montréal pour admirer la technique du milieu de terrain professionnel, qui, à l’instar de son père Jean, grandement impliqué depuis plusieurs décennies à Montréal-Nord et Saint-Michel, multiplie les initiatives bénévoles.

Sur ce terrain qui accueillait en juin 2015, l’équipe brésilienne féminine de soccer pour sa préparation à la Coupe du monde canadienne, les courses de Lloyd Barker, ex-international jamaïcain, Yohan Perron, directeur de la table de quartier Montréal-Nord en santé, et de Jérémy Filosa (98.5 FM) ont succédé aux tentatives de l’humoriste Kevin Raphaël, de Dominique DeDrosse (directeur de cabinet de la députée Rita de Santis) ou encore à celles de Stéphane Langdeau (présentateur de l’Antichambre sur RDS).

Le résultat final ? Des jambes un peu lourdes et surtout, une victoire logique, 3-2, de l’équipe Bernier. Mais l’essentiel était ailleurs. Les sourires des dizaines de jeunes, ravis de voir à l’œuvre le capitaine de l’Impact, en est la preuve.

L’AMU «a besoin de dons»

Projet supervisé par différents organismes de Montréal-Nord, notamment Café jeunesse multiculturel et la Maison des jeunes l’Ouverture, l’Animation du milieu urbain (AMU) organise des activités sportives et gratuites auprès des jeunes de 13 à 25.

Issus des écoles secondes Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa, ces derniers peuvent notamment pratiquer du basket, du soccer ou encore du hockey après l’école.

«Grâce à cet événement, on va pouvoir consolider nos activités et financer la prochaine semaine de relâche, se réjouit la coordonnatrice Isabelle Laurin. Mais on a toujours besoin de dons.»

Des dons peuvent être envoyés directement auprès de l’AMU. Renseignements: amumtlnord@yahoo.ca