Projet Montréal veut créer un parc national dans Pierrefonds-Ouest

Alors que la consultation publique débute ce mardi à propos du controversé projet immobilier de Pierrefonds-Ouest, Projet Montréal propose que les anciennes terres agricoles contribuent plutôt à créer un parc national.

En ajoutant cette zone située dans l’ouest de l’île aux parcs déjà existants du Cap Saint-Jacques, de l’Anse à l’Orme, de l’Arboretum Morgan et du Bois-de-la-Roche, on pourrait avoir un parc équivalent en superficie aux parcs des Îles de Boucherville et du Mont-Saint-Bruno réunis, a souligné Projet Montréal. Selon la formation politique, le parc pourrait être réalisé sous l’égide de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

«Il y a actuellement deux visions qui s’opposent : celle de Projet Montréal qui veut préserver le peu d’espaces verts qui restent sur l’île et celle de Denis Coderre qui veut continuer le projet de Tremblay et Zampino qui consiste à construire une autoroute et avoir plus de congestion», a déclaré Valérie Plante, chef de Projet Montréal, qui a appelé la population à soutenir son projet.

Le projet immobilier Cap Nature prévoit la construction de 5500 logements et inclut la création de 180 hectares d’espaces de conservation. Il nécessitera toutefois la création d’un boulevard urbain dans l’emprise de l’autoroute 440 et la construction d’un nouvel échangeur.

Le maire Coderre a déjà soutenu le projet à plusieurs reprises, «Ce projet est un exemple d’équilibre harmonieux entre urbanité et nature, avait-il dit en 2015. Le concept d’aménagement s’articule autour d’un projet de conservation des milieux naturels et assurera l’émergence d’un nouveau et vibrant quartier.»

La consultation publique se poursuivra jusqu’au 15 mai.

Plus de détails suivront.