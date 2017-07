Noyade dans la rivière des Prairies

Un jeune homme de 20 ans se serait noyé au parc des Rapides-du-Cheval-Blanc, à Pierrefonds. Alors qu’il aurait été avec des connaissances, Anushan Nageshwara aurait perdu pied dimanche vers 18h, au bout de la rue Riviera.

Les recherches se sont poursuivies lundi par les plongeurs du Groupe tactique d’intervention du SPVM, les pompiers de Montréal et Laval ainsi que la Garde côtière pour tenter de localiser le corps du jeune homme dans la rivière des Prairies.

Des agents ratissent également les berges.

«Selon divers témoins, l’homme aurait trébuché [et a été] emporté par le courant en direction est», a indiqué le porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant.

Certains membres de sa famille présents lors des recherches ont mentionné que l’étudiant en finances au Collège Vanier, dans l’arrondissement Saint-Laurent, ne savait pas nager.

Avec les fortes pluies des dernières semaines, le volume d’eau est plus grand et le courant est plus élevé qu’à la normale dans ce secteur.

L’an dernier, un kayakiste de 45 ans participant au Circuit Bleu Charles-Bruneau, un tour de l’île sur l’eau pour amasser des fonds pour les enfants atteints de cancer, a péri après être entré en collision avec une balise de navigation environ au même endroit.

Depuis le début de l’année, 24 personnes ont perdu la vie par noyade. Le bilan pourrait donc s’alourdir.