Suggestions pour la relâche

La semaine de relâche, qui se déroulera du 3 au 11 mars, donne chaque année aux résidents de l’Ouest-de-l’Île l’occasion de passer du bon temps en famille. Voici quelques suggestions d’activités à ne pas manquer.

Au Zoo Ecomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue, les visiteurs seront invités à profiter d’animations spéciales mettant en vedette les animaux, et ce, cinq fois par jour entre 10h30 et 15h30.

Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur des espèces comme le harfang des neiges, le loup gris, la loutre de rivière, le renard arctique, l’aigle royal ou encore la salamandre à points bleus.

Le zoo invite ceux qui visiteront pendant la relâche à partager une photo d’un moment de leur visite sur Instagram avec le mot-clic #relâcheauzoo. Quatre places pour un déjeuner avec les animaux, une des activités les plus populaires du Zoo Ecomuseum, seront tirées.

Cap Saint-Jacques

Plusieurs activités animées sont prévues au parc-nature du Cap Saint-Jacques, à Pierrefonds-Roxboro. La cabane à sucre sera ouverte. Les heures d’ouverture peuvent varier en fonction de l’achalandage.

Le samedi 10 mars, de 10h à 16h, à la ferme écologique du parc, se tiendront des activités et jeux de rallye éducatifs sur la thématique de l’érable. Il sera possible de découvrir comment le sirop d’érable est produit et quelles sont les étapes de sa transformation.

Il sera aussi possible de déguster une tire sur la neige. Un conteur sera présent pour raconter la mystérieuse légende qui entoure sa confection. Il y aura de la magie dans l’air le lendemain, de 10h à 16h, alors que sera disputée une partie de quidditch.

Salle Pauline-Julien

Plusieurs concerts auront lieu lors de la relâche à la salle de spectacle du cégep Gérald-Godin et quelques films seront également projetés.

Le samedi 3 mars, à 20h, Tire le coyote, l’auteur-compositeur folk rock Benoit Pinette, présentera son nouvel album intitulé Désherbage.

Le lendemain, à 15h, l’auteure-compositrice-interprète ontarienne Andrea Lindsay livrera en compagnie de trois musiciens ses chansons préférées du répertoire jazz francophone, dont celles de Gainsbourg, Nougaro et Lelièvre , en plus de certains titres de son propre répertoire.

Le lundi 5 mars, à 13h30, sera projeté le film d’animation français Ma vie de courgette, qui raconte les péripéties d’un vaillant petit garçon, qui croit être seul au monde à la suite de la perte de sa mère. Il fera d’importantes rencontres au foyer pour enfants. Le prix d’entrée est de 4$ pour tous. Le film est conseillé aux enfants de plus de six ans.

Également le 5 mars, le ciné-club présente le film Retour en Bourgogne de Cédric Klapisch. Le personnage principal, Jean, revient vers sa Bourgogne natale après une absence de 10 ans lorsqu’il apprend que son père est mourant. Il retrouvera ainsi sa sœur et son frère.