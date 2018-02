Un code pour le village de Pointe-Claire

Alors que Pointe-Claire s’apprête à définir de nouveaux règlements d’urbanisme pour son secteur dit du village de Pointe-Claire, la municipalité entend consulter la population à cet égard, le 12 février.

Le projet de Code villageois vise à regrouper, simplifier et illustrer les différents règlements d’urbanisme pour le village de Pointe-Claire, que ce soit en termes de zonage, de lotissement ou d’implantation et d’intégration architecturale.

«La consultation publique permettra à nos experts en urbanisme de présenter le projet à tous et à ceux qui le souhaitent de donner leurs avis, commentaires et recommandations. Toutes les idées et opinions seront entendues et appréciées à leur pleine valeur, avant d’être considérées et étudiées par le conseil», souligne le maire, John Belvedere.

Le Code villageois se décline en dix fiches thématiques dédiées aux différents secteurs du village et leurs caractéristiques particulières, notamment le noyau villageois, les entrées et les zones résidentielles. Le but de la Ville est de créer un milieu de vie «agréable, dynamique, à l’échelle humaine et respectueuse du patrimoine».

Cette initiative est issue du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du village de Pointe-Claire, un document de référence adopté il y a deux ans pour orienter les décisions d’aménagement et de développement durable.

Le Code villageois s’inscrit dans une vision de protection et de mise en valeur, pour faire du village une destination privilégiée en préservant ses attraits, son identité patrimoniale distinctive et son ancrage fort au sein de la communauté.

L’assemblée de consultation publique aura lieu le lundi 12 février, à 19h30, dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, au 451, boulevard Saint-Jean.