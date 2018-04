Des résidents dénoncent un règlement «injuste»

Plus d’une douzaine de résidents de Pointe-Claire s’insurgent contre un règlement municipal les empêchant de remiser leurs véhicules récréatifs (VR) dans leur entrée durant l’hiver. Ils voudraient voir la Ville modifier sa règlementation qu’ils trouvent injuste.

Selon la Ville, les VR doivent être stationnés à côté ou derrière la maison entre novembre et mai, sous peine d’amendes. Mandaté par 12 autres résidents, Gordon Reid a présenté les doléances du groupe devant le conseil lors de la séance de la semaine dernière.

Pour M. Reid, la place de véhicules plaqués et assurés est dans un stationnement, pas dans une cour arrière.

«Des haies ou des clôtures peuvent empêcher le stationnement dans une cour. Remiser un VR dans un lot de rangement coûte cher et augmente le risque de vol, de vandalisme ou de dommages, fait-il valoir. De plus, c’est un règlement généralement non appliqué, à moins que quelqu’un ne porte plainte, d’après ce que m’a dit un représentant de la sécurité publique».

Comme il stationne son VR dans un lot de rangement à l’extérieur de Pointe-Claire pour éviter des amendes, M. Reid se plaint d’être empêché de profiter de sa qualité de vie de retraité. Il ne peut sortir son véhicule l’hiver pour aller se promener sous des cieux plus cléments.

Réflexion

Sans rien promettre, le maire John Belvedere a fait savoir que le dossier serait évalué en caucus par le conseil.

«Nous sommes en plein processus de réflexion quant aux règlements municipaux. On comprend que certains sont désuets et doivent être changés, mais ça prend du temps. Je ne dis pas qu’on prendra une décision d’ici une semaine, mais on va en discuter», explique-t-il.