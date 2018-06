Nouveau commissaire à la CSMB

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) a un nouveau membre. Maurice Éthier a été nommé commissaire de la circonscription Dollard-des-Ormeaux/Pointe-Claire-Nord/Pierrefonds-Roxboro-Sud.

M. Éthier succède à Denis Brousseau, qui a quitté ses fonctions récemment pour des raisons personnelles.

Impliqué activement depuis 2012 au sein des instances parents de la CSMB, il a notamment été président du conseil d’établissement de l’école du Bois-de-Liesse ainsi que de délégué et vice-président du Comité régional de parents du regroupement ouest.

«Mon expérience au sein des instances parents m’a permis d’acquérir une grande connaissance du système démocratique de la CSMB et de bâtir plusieurs relations avec les différents acteurs du milieu. Je suis sensible aux préoccupations des citoyens de la circonscription puisque j’y réside depuis mon enfance», précise M. Éthier, qui a été assermenté le 5 juin.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, M. Éthier est actuellement représentant des ventes chez Mondelez International.

Le Conseil des commissaires détermine les grandes orientations, les objectifs, les priorités et les valeurs que privilégie la Commission scolaire.

Il adopte les grandes politiques pédagogiques et administratives, définit les paramètres généraux et les modes de fonctionnement, administre les ressources disponibles en les répartissant, évalue les résultats des opérations et s’assure du respect des lois et règlements.