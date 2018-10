Pierre Arcand de nouveau député dans Mont-Royal-Outremont

Une majorité d’électeurs de Mont-Royal-Outremont (MRO) ont décidé de rester fidèles au Parti libéral du Québec (PLQ). Le député Pierre Arcand obtient un cinquième mandat avec 51% des votes.

Le suspense a duré très peu de temps alors qu’en moins de 30 minutes l’homme a pris une large avance de plus de 1000 voix sur la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Anne-Marie Gagnon.

L’annonce de sa réélection a donné droit à quelques applaudissements au rassemblement des libéraux montréalais au New City Gas. L’ambiance y était calme, mais les militants n’hésitaient pas à sauter de joie à l’arrivée des différents candidats victorieux.

«Je suis très heureux de la réponse des citoyens d’Outremont et de Mont-Royal. Surtout que j’ai appris à connaître dans cette campagne davantage les organismes et les citoyens d’Outremont», commente M. Arcand, qui devient le premier élu de la nouvelle circonscription fusionnée de MRO.

Le président sortant du Conseil du trésor a ainsi résisté à la vague caquiste qui a balayé le Québec, le 1er octobre. Il a terminé avec une majorité de plus de 11 000 voix devant la candidate de Québec solidaire, Eve Torres, qui a obtenu 15% des suffrages. Mme Gagnon et la candidate du Parti québécois, Caroline Labelle, ont suivi de près avec 13% et 12% des votes.

Culture et REM

M. Arcand siégera pour une deuxième fois dans l’opposition, la première étant de 2012 à 2014. Il promet que le PLQ formera une opposition forte.

«On va faire une critique responsable du gouvernement. Nous voulons travailler avec le nouveau gouvernement qui a été choisi par une majorité de Québécois. Mais on ne se gênera pas pour les ramener à l’ordre lorsque ce sera nécessaire», a mentionné le politicien de 67 ans.

Il explique la défaite de son parti par le désir de changement des électeurs. «C’est la démocratie qui veut ça. Certaines craintes, particulièrement en région, sur le plan de l’immigration ont aussi joué dans cette campagne», analyse le député.

Localement, M. Arcand souhaite travailler sur des dossiers en culture ainsi que sur le Réseau express métropolitain.

Le taux de participation préliminaire dans MRO s’est élevé à près de 57%.

Résultats 2018



Pierre Arcand (PLQ) 51 33% | 16 029 voix

Eve Torres (QS) 15,46% | 4 829

Anne-Marie Gagnon (CAQ) 13,5% |4 217

Caroline Labelle (PQ) 11,75% | 3 670

Vincent J. Carbonneau (PVQ) 4,32% | 1 349

Rebecca Anne Clark (N.P.D.Q.) 1,75 % | 548

Yaakov Pollak (PCQ) 1,63% | 509

Normand Fournier (P.M.L.Q.) 0,25 % | 79

Résultats 2014 – Mont-Royal

Pierre Arcand (PLQ) 80,06%

Jamilla Leboeuf (CAQ) 6,94%

Audrey Beauséjour (PQ) 5,51%

Roy Semak (QS) 4,95%

Darryl L Giraud (PVQ) 1,81%

Résultats 2014 – Outremont

Hélène David (PLQ) 56,34%

Édith Laperle (QS) 16,94%

Roxanne Gendron (PQ) 14,64%

Rebecca McCann (CAQ) 8,26%

Théo Brière (PVQ) 2,25%