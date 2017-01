Julien Gauthier médaillé d’argent et échangé

Même s’il a raté la première marche du podium, le Pointelier d’origine Julien Gauthier n’a pas à rougir de sa performance au dernier Championnat mondial junior, lui qui termine le tournoi avec une médaille d’argent et une récolte de 5 buts et 7 points.

Julien Gauthier a été le meilleur buteur de la sélection canadienne, à égalité avec l’Ontarien Taylor Raddish. Il a également été le 4e au chapitre des points amassés.

L’avant de 19 ans a notamment connu deux matchs consécutifs de deux buts, dont celui contre la République tchèque. Grâce à ses deux filets en troisième période contre les Tchèques, la sélection canadienne a pu accéder à la demi-finale contre les Suédois. Lors de celle-ci, Julien Gauthier a encore une fois trouvé le fond du filet adverse à deux occasions.

Il a conclu sa deuxième participation d’affilée au Mondial junior en se méritant l’argent contre les États-Unis. Mieux que lors du Mondial junior 2015-2016, quand le Canada avait été éliminé par la Finlande en quarts de finale.

Échangé aux Sea Dogs

Le lendemain, son équipe junior majeur depuis 2014, les Foreurs de Val-d’Or, ont annoncé l’avoir échangé aux Sea Dogs de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

L’échange a mis fin à un parcours de trois saisons au sein des Foreurs. Le directeur général des opérations hockey de l’équipe, Pascal Daoust, a admis qu’il est rare qu’une formation laisse aller un jeune joueur de qualité comme Gauthier. Le jeune homme de 6 pieds 4 pouces et 224 livres enregistrait 7 buts et 27 points en 23 parties cette saison, ainsi que 43 buts et 62 points en 61 matchs la saison dernière.

En contrepartie, les Foreurs ont reçu un choix de 3e ronde en 2017, deux de 2e ronde en 2018 et un 1er choix en 2019. Ils mettent aussi la main sur l’espoir Nathan Cyr-Trottier, un attaquant de 16 ans, 6 pieds 3 pouces et 183 livres, qui évolue dans le midget AAA avec les Estacades de Trois-Rivières.

Gauthier a lui-même été un espoir de la Ligue nationale de hockey récemment. Les Hurricanes de la Caroline l’ont sélectionné en première ronde de repêchage en juin dernier et lui ont accordé un contrat de recrue le mois suivant. Ils l’ont ensuite retourné aux Foreurs en octobre.