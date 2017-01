Un retour de congé au dénouement heureux

Après un congé des fêtes salutaire pour les blessés, 2017 a commencé avec une défaite et une victoire pour les Rangers de Montréal-Est.

Dimanche, les hommes de Pierre Pelletier ont vaincu les Panthères de Saint-Jérôme 9 à 5 au Centre récréatif Édouard-Rivet. Le gardien Anthony Potvin, sur la touche pendant trois mois en 2016 à cause d’une blessure, a paré 31 rondelles, tandis que l’attaquant Mickael Lafrance-Clairsaint a six points dont un but.

Il s’agissait d’un dénouement heureux à un week-end qui commençait difficilement. Vendredi, les Rangers ont perdu 7-4 aux mains des Montagnards de Saint-Agathe, malgré trois buts de Vincent Dessureault en troisième période.

Anthony Potvin, qui revenait alors dans l’alignement, a été remplacé par Samuel Larivière en deuxième période, lorsque la marque était de 5-1 pour les Montagnards.

«Il est en camp d’entraînement et il faut lui donner le temps de reprendre ses repères», a justifié l’entraîneur Pierre Pelletier. «Anthony est un battant et le fait qu’il soit déjà de retour au jeu, alors qu’il devait initialement s’absenter de quatre à six mois sur blessure, démontre tout le caractère qu’il a.»

L’entraîneur a parlé d’un match frustrant, dont le pointage n’illustre pas l’allure. Les hockeyeurs montréalestois ont effectué 33 tirs au but, contre 30 pour leurs adversaires. «Nous avons créé énormément de chances de marquer», mais «nous avons clairement manqué d’opportunisme», a fait remarquer Pierre Pelletier.

Par ailleurs, les Rangers ont annoncé l’acquisition, le 6 janvier dernier, du défenseur Émile Boudreau, des Braves de Valleyfield, en échange d’un choix de 10e ronde au repêchage 2018.

Ils jouent leur prochain match le vendredi 13 janvier contre les Flames de Gatineau.