Pitbulls: le coroner contredit Québec

Le projet de loi provinciale qui interdit certaines races de chien n’a pas la bonne approche, conclut un rapport du coroner sur la mort de Christiane Vadnais, attaquée par le chien de son voisin en juin 2016.

Dans un rapport publié lundi, le coroner Ethan Lichtblau juge le projet de loi 128 «décevant» parce qu’il interdit des races canines spécifiques.

Le Dr Lichtblau recommande que le projet de loi déposé en avril dernier définisse des «moyens objectifs et équitables» pour déclarer un chien ou son propriétaire comme étant dangereux, potentiellement dangereux ou nuisible.

Le coroner recommande aussi que le projet de loi 128 centralise les signalements de morsures dans un registre québécois, oblige l’enregistrement annuel de tous les chiens auprès des municipalités, d’inciter les propriétaires à faire stériliser leurs chiens et d’inciter les municipalités à former des équipes de contrôle des animaux.

Le gouvernement provincial cible spécifiquement les chiens de type pitbull, qu’il juge dangereux. Or, il n’est pas possible de certifier que le chien qui a tué Mme Vadnais était bel et bien un pitbull, inique le coroner.

De plus, la tendance d’un chien à adopter un comportement agressif dépend de beaucoup plus que de sa seule appartenance à une race, mentionne le Dr Lichtblau. D’autres facteurs jouent un rôle clé, comme l’expérience, la socialisation, la formation et la santé de l’animal.

Également, une revue de la littérature scientifique démontre que «peu de faits soutiennent» une approche basée sur «l’interdiction de race spécifique».

Accueil mitigé pour la famille

Le frère de Christiane Vadnais appuie l’idée d’un registre central des signalements et celle d’obliger tous les propriétaires canins à faire enregistrer leurs bêtes auprès de leurs municipalités. Gaston Vadnais insiste aussi sur le besoin d’éducation du public, mais a des réserves.

«Regardez le texto, l’alcool et, bientôt, la drogue au volant; on sensibilise le monde, mais ça n’arrête pas pour autant», observe-t-il.

À la différence du coroner, la famille Vadnais demeure convaincue que les pitbulls sont dangereux. «Que ceux qui en ont les gardent, les fassent micropucés et castrés […] À l’avenir, on ne veut plus qu’il rentre de pitbulls au Québec», revendique M. Vadnais.

Celui-ci aurait aussi souhaité que le coroner mentionne les responsabilités qui incombaient au propriétaire. Le rapport indique que le chien aurait été maltraité, que la clôture séparant la cour du propriétaire de celle de Mme Vadnais avait un gros trou, et que l’animal, qui avait déjà attaqué deux personnes selon un rapport de police de 2015, portait une muselière mal attachée.

«Rien ne dit que le propriétaire aurait pu être plus sévère, faire plus attention. Il n’y a rien à ce niveau-là», dénonce M. Vadnais.

Le rapport survient un an après que la Ville de Montréal eut interdit la possession de tout nouveau pitbull sur son territoire.