Hymne de RDP-PAT: un avant-goût du vidéoclip

Après plus d’un an d’attente, les résidents de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ont enfin pu assister à l’avant-première du vidéoclip de leur hymne d’arrondissement le mercredi 2 juillet dernier.

Le vidéo d’environ 5 minutes évoque l’histoire de la pointe de l’île, sa faune, ses cours d’eau, ses lieux emblématiques et sa diversité culturelle. Il met en scène la vie d’Autochtones, de trappeurs, de coureurs de bois et de Filles du Roy.

Puis, il y superpose le passage de bateaux sur le fleuve St-Laurent, les lumières chatoyantes des installations pétrolières, le marché public de la Place du Village et d’autres aspects caractéristiques de l’arrondissement. Le tout sur les paroles chantées par deux solistes ainsi qu’une quinzaine de choristes de l’arrondissement.

«J’espère que les gens vont réagir avec enthousiasme. Nous, on y a tellement travaillé qu’on est un peu fatigué. C’est comme voir une oasis au loin, mais après avoir marché longtemps sous un soleil de plomb», image un des instigateurs du projet, Donald Berrigan.

Unir deux solitudes

Le coordonnateur au Centre multimédia de l’est de Montréal travaille sur le projet d’hymne depuis le printemps 2016. Il espère en faire une façon de rapprocher les deux quartiers de l’arrondissement, séparés par l’autoroute 40.

Il espère aussi rapprocher les différentes cultures présentes dans la pointe de l’île. C’est une des raisons pour laquelle les solistes de l’hymne sont une femme noire originaire du Rwanda et ayant grandi à RDP (Nicole Musoni) et un Québécois «de souche» vivant à PAT (Martin Moerman-Tremblay).

«En allant vers l’autre, on découvre des choses au lieu de rester dans nos préjugés et présumer des choses sur une communauté. Si l’hymne peut amener les gens à faire un petit geste vers l’autre, c’est déjà bon», expose M. Berrigan.

Le «making of»

Le clip réunit des images tournées près de diverses maisons historiques de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Il compte aussi des images captées lors d’événements publics comme le Festival d’hiver, en mars dernier.

L’équipe a pu compter sur la conception de répliques d’objet d’époque, tel que des mousquets, par le décorateur scénographe Maurice Day, connu pour son travail sur les décors de plusieurs émissions jeunesse de Radio-Canada.

En ce qui concerne l’hymne, intitulé «Du bout du monde au bout de l’île», les paroles dévoilées en février dernier sont le résultat de plusieurs séances de consultation publique dans les écoles secondaires de l’arrondissement, des résidences pour aînés et des centres communautaires. M. Berrigan a remis une synthèse de ses consultations, en plus d’une synthèse historique, au parolier Mario Luigi Leblanc pour que celui-ci concocte un chant rassembleur et représentatif.

«Un hymne pour moi, c’est plus qu’une chanson. Ça traduit un sentiment d’appartenance», fait valoir M. Berrigan. «D’ailleurs, le titre de l’hymne, c’est pour montrer qu’on peut venir de n’importe quel pays, mais on a choisi de s’installer à la même place», ajoute-t-il.

Rendez-vous le 12

L’avant-première du vidéoclip était l’occasion pour le Centre multimédia de recueillir de premières impressions du public et, peut-être, de modifier le vidéoclip en conséquence.

Le Centre prévoit présenter la version finale du vidéoclip le 12 août prochain au parc Marcel-Léger, à 21h. Une chorale entonnera aussi l’hymne, avant que son compositeur musical.

Les paroles

La mer a fait de son mieux

Les a portés de loin, l’espoir dans les yeux

Une terre promise mais en mieux

Deux rivières, une pointe, des arbres nerveux

Au gré des vents et des courants

Tourne le vieux moulin, coule De Montigny

Les sentiers devenus grands

Deux villages, une pointe où l’on veut passer sa vie

De grandes envolées jour et nuit

Vois, le soleil qui s’allonge

Viens nous voir, viens sentir, viens tu vas voir

Des bleus, des verts de gris

Les grands bateaux qu’on voit d’ici

Le soir, des flambeaux qui scintillent

Partout des yeux qui brillent

Du bout du monde au bout de l’île

La terre a fait de son mieux

La route coupe les champs, nos liens font des envieux

Notre histoire au coin des rues

T’as choisi notre pays, viens danser, soit le bienvenu

Nos ancêtres veillent jour et nuit

Vois, les jours qui rallongent

Viens nous voir, viens chanter, viens tu vas voir

Des familles, des sourires

Des nuits d’été, des souvenirs

Le soir, des flambeaux qui scintillent

La campagne à la ville

Du bout du monde jusqu’à nous

Du bout du monde juste pour nous

Du bout du monde au bout de l’île

Viens nous voir, viens chanter, viens tu vas voir

Des verts, des bleus de nuit

Mon bout de ville, mon paradis

Le soir, des flambeaux qui scintillent

Partout des yeux qui brillent

Du bout du monde jusqu’à nous

Du bout du monde juste pour nous

Du bout du monde au bout de l’île

La mer a fait de son mieux…