Rentrée 2018: une foule d’activités sportives et culturelles dans Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles vient de publier son Répertoire des activités 2018-2019, qui dévoile plus de 500 activités sportives, récréatives et artistiques offertes par la cinquantaine d’organismes et club sportifs de son territoire.

Du plongeon au club de sciences, du baladi à l’apprentissage de langues, les choix ne manquent pas pour bouger et se divertir cet automne. Les dates et l’horaire des inscriptions sont variables, certaines ont déjà débuté. Les citoyens doivent communiquer directement avec l’organisme qui offre l’activité souhaitée.

Parmi les nouveautés, on remarque l’arrivée des cours de djing (mixage audio-numérique), de street dance, ainsi que d’un atelier littéraire. Les personnes ayant une limitation fonctionnelle voient aussi leur offre s’enrichir, avec de nouvelles séances de mise en forme et de rock and roll sur chaise

Nouveauté également du côté du programme Zone Active, qui offre depuis 3 ans des activités gratuites dans les parcs durant l’été. L’arrondissement étendra cette année l’initiative et proposera des activités également à l’hiver et l’automne. Surveillez la sortie prochaine de cette nouvelle programmation!

Un guide complet

En plus de la liste des activités et des informations nécessaires pour s’y inscrire, le guide contient les coordonnées de plusieurs organismes offrant une variété de services, de l’assistance alimentaire au soutien psychologique.

Vous êtes plutôt à la recherche d’un terrain pour jouer au fer ou d’une bute pour glisser? Vous trouverez également dans le guide une liste de toutes les infrastructures sportives, intérieures ou extérieures, disponibles en accès libre.

Soulignons enfin que le programme Accès-loisir permet aux personnes et aux familles à faible revenu résidant à Montréal d’avoir accès gratuitement à certaines activités, sélectionnées parmi la programmation régulière de plusieurs organismes de l’arrondissement.

Le guide est disponible en ligne à l’adresse: ville.montreal.qc.ca/rdp-pat, ou en version imprimée dans les installations municipales, centres communautaires et certains commerces de l’arrondissement.