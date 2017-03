10 090$ pour aider Haïti

Plus de 10 000$ ont été récoltés lors du spectacle MUSH: Matthew Urgence Santé Haïti, organisé à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, ce vendredi 10 mars. L’argent permettra de venir en aide aux victimes de l’ouragan Matthew qui a touché Haïti en octobre 2016.

La Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles sentait bon les saveurs et la chaleur haïtienne. Malgré la neige, les gens sont venus en nombre assisté à MUSH: spectacle-bénéfice pour Haïti. «J’aimerais que nous puissions nous applaudir» lance sur scène Pierreson Vaval, directeur d’Équipe RDP, l’un des organisateurs de la soirée, «Tout le monde a mis la main à la pâte pour contribuer à cette belle réussite».

Pendant un spectacle de près de deux heures, le public a ri, chanté et dansé. Les prestations de dizaines d’artistes comme Food Gang, Dorothy Rhau, Toto Laraque, ou encore Mapou Ginen, se sont enchainées sur scène. Tous ont accepté de participer bénévolement à cette soirée-bénéfice. «J’ai dit oui pour participer parce que même si je ne suis jamais allé en Haïti, ça me touche ce qui s’est passé», justifie Dolino El Africano, humoriste qui joue des clichées sur les blancs, les africains et les haïtiens.

L’artiste peintre Anthony Benoit et le photographe, Daniel Desmarais, basé à Haïti, ont également participé en exposant certaines de leurs œuvres à la Maison de la culture.

Soutenir l’action de la Fondation Paul Gérin-Lajoie

La soirée, organisée par Équipe RDP, la Maison de la famille Cœur à Rivière, le Fond-Action Santé communautaire Bénise Normil, le Centre de développement des compétences éducatives et des habiletés sociales et la Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies, a reçu le soutien de l’arrondissement. «Nous étions là pour l’Italie, nous sommes là pour Haïti. Quand Haïti est frappé, Montréal pleure en solidarité» explique Nathalie Pierre-Antoine, conseillère de RDP-PAT.

Les organisateurs ont tenu à remercier l’école secondaire Jean Grou et la Maison des Jeunes de RSP qui ont aussi participé à la récolte de fonds. «Cette soirée montre la mobilisation de toute la communauté et pas seulement des Haïtiens. Elle donne l’exemple que nous pouvons nous prendre en main», déclare Jean-Michel Piquant, directeur du Centre de développement des compétences éducatives et des habiletés sociales de RDP.

«Cette réussite est aussi un défi pour nous, pour aller chercher encore plus d’arrondissements, plus d’organismes et pourquoi pas organiser un évènement annuel pour Haïti, sans attendre une nouvelle catastrophe», confie Pierreson Vaval.

Les 10 000$ récoltés permettront de financer les actions de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui œuvre dans les zones sinistrées en Haïti. L’argent servira notamment à acheter du matériel pour les centres de santé, comme des lits d’accouchements, des balances, etc.

L’ouragan Matthew a frappé les Caraïbes en octobre 2016, laissant un millier de morts à Haïti dans son sillage. Au total, 175 000 Haïtiens avaient perdu leur logement à la suite de son passage.