1,8 G$ pour pour une rénovation majeure de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

Québec débloquera 1,8 G$ pour rénover de fond en comble et agrandir l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, jugé parmi les plus vétustes du Québec. Le gouvernement répondra ainsi favorablement aux nombreuses demandes formulées par les médecins et la population de l’est de Montréal depuis plus de cinq ans.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a lancé ce matin le processus devant mener à la réalisation du projet.

Les sommes sont inscrites au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028. Dans les prochaines semaines, le dossier d’opportunité déterminant le concept final, les mesures à mettre en place pour assurer les services à la population durant la construction, l’échéancier et le financement des travaux sera entamé. Il devra être complété pour le premier trimestre de 2020.

Une fois cette étape réalisée, suivra ensuite les appels d’offres, l’octroi des contrats puis la construction.

Le projet est de taille. L’hôpital Maisonneuve-Rosemont est jugé parmi les plus vétustes du Québec. La réfection en est une en profondeur puisque tous les pavillons feront l’objet d’interventions.

La construction du Centre intégré de cancérologie constituera la première étape de construction du projet. Il représentera à lui seul un investissement évalué à plus de 80 M$, dont 12 M$ provenant de la Fondation de l’hôpital, et fera figure de précurseur en regroupant non seulement les services, mais un centre de recherche.

Tous les soins dispensés aux gens atteints de cancer y seront offerts: chimiothérapie, radiothérapie, thérapie cellulaire, greffe de cellules hématopoïétiques, immunothérapie, oncologie chirurgicale, soutien psychosocial et plus encore.

Les patients seront intégrés dans un parcours concerté de soins, d’innovation et de recherche. Ils pourront être traités dans un même lieu, par une équipe de professionnels qui synchroniseront leurs efforts.

Plus de détails suivront