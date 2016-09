Début des travaux au ruisseau Bertrand

Le ruisseau Bertrand constitue la colonne vertébrale de l'un des 10 écoterritoires de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. Denis Germain/TC Media Previous photo Next photo



Le réaménagement de 6 M$ de la partie du ruisseau Bertrand située près du boulevard Hymus, dans le secteur ouest de Saint-Laurent, commencera cet automne.

La construction de conduites d’égout pluvial et de traverses sous la voie ferrée du CN, qui demande près de 190 000 $ d’honoraires et de permis d’accès, sera notamment au programme. Le démantèlement d’anciennes conduites et le terrassement seront ensuite effectués.

Un laboratoire d’analyse de sols, Groupe ABS, s’assurera de la qualité des matériaux pendant les travaux, qui se poursuivront jusqu’à la fin de l’année prochaine.

«Nous sommes heureux de constater que ce projet d’envergure de préservation du ruisseau Bertrand se concrétise après plusieurs années de travail acharné», souligne le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

Le ruisseau Bertrand, qui prend sa source au nord de l’aéroport Montréal-Trudeau, est au cœur de la coulée verte éponyme. Ce milieu humide est fréquenté par le castor, le rat musqué, la grande aigrette ainsi que des amphibiens et reptiles, comme la grenouille léopard et la salamandre cendrée.

Lire aussi :

La coulée verte du ruisseau Bertrand: un nouvel écoterritoire

Un pas de plus vers l’écoterritoire