Visite virtuelle du passé

L’histoire de Saint-Laurent pourra se visiter en réalité virtuelle, dès la fin du mois de mai, au Musée des Maîtres et Artisans du Québec (MMAQ). Réalisé par une entreprise laurentienne, le court métrage met en vedette quelque 150 enfants de l’arrondissement.

Le film d’une quinzaine de minutes, Saint-Laurent en 7 temps présentée dans le cadre du 375e de Montréal, plongera les visiteurs dans le passé grâce aux lunettes.

«Les sept axes sont chronologiques, mais aussi thématiques comme l’agriculture, l’enseignement et les transports», explique la chargée de projet du MMAQ, Fanny Luquet.

Les capsules, racontées en français ou en anglais, comporteront aussi des chapitres sur la troupe de théâtre des Compagnons de Saint-Laurent, l’industrialisation et l’immigration.

Recherches

Les acteurs ont été recrutés dans les classes de 5e et 6e années des écoles Laurentide, au Trésor-du-Boisé et Henri-Beaulieu.

«Les enfants ont eux-mêmes fait les recherches de costumes et d’accessoires dans le cadre d’un projet pédagogique, précise Mme Luquet. Certains ont été fabriqués par les élèves de l’école secondaire Saint-Laurent, avec l’aide des enseignants d’arts plastiques.»

Avant les tournages, qui se sont déroulés de fin octobre à début décembre, les jeunes ont essayé les lunettes de réalité virtuelle pour comprendre le projet. «Ils ont adoré ça», note-t-elle.

Certaines scènes ont été tournées en extérieur, d’autres en intérieur.

«Notre partenaire Beam Me Up en est à assembler les images des six petites caméras grand-angles», précise Mme Luquet.

C’est d’ailleurs grâce à l’appui de cette entreprise de technologies basée sur le boulevard Décarie ainsi que de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys que le projet du musée est rendu possible. Le financement du 375e n’aurait pas été suffisant.

Dès le lancement de l’exposition, l’entrée du musée sera gratuite, et ce, jusqu’au 31 décembre. D’ici là, le MMAQ accueille Histoires intérieures, de la sculptrice Claudine Ascher et Aventure Bleu de la céramiste France Fauteux. À la fin du mois de février, le numérique sera d’ores et déjà à l’honneur lors d’une exposition sur les savoir-faire des artisans.

Ouvert du mercredi au dimanche, de 12h à 17h, au 615, avenue Sainte-Croix.