Un vent de changement

Le parti Rhinocéros promet de faire de Saint-Laurent le centre de la New-Nouvelle-France, ainsi que le centre du monde avec son candidat Chinook Blais-Leduc.

«La New-Nouvelle-France, c’est le bastion du progrès. Le Canada est né ici, et c’est ici que je veux le réécrire chaque jour», soutient-il, alors qu’il a parcouru la circonscription depuis plusieurs semaines en offrant des médailles d’honneur.

En plus de promettre un projet de loi par individu, partout au Canada, il proposera la loi sur la Clarté des Lois. «Toutes les nouvelles lois votées au Parlement seront soumises à 100 Canadiens, choisis au hasard. Ils devront lire et comprendre la loi. Si les ⅔ de ces Canadiens comprennent le sens véritable de ladite loi, elle sera dite “claire” et elle passera. Sinon, elle retournera au Parlement et devra être réécrite.»

Par ailleurs, le Parti Rhinocéros promet la réduction de la durée de l’hiver en faisant de décembre, janvier et février des mois de 28 jours, chaque année. Les 6 à 7 jours restants seront reportés en vacances estivales, ce qui profitera assurément à la classe moyenne.