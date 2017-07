Musique publique à Saint-Laurent

Un éco-quartier et bien plus

Créé il y a 13 ans pour supporter le programme éco-quartier de la Ville de Montréal, VertCité se tourne vers de plus en plus en nouveaux projets. «Depuis les cinq dernières années, l’agriculture urbaine est une part importante de notre travail», indique le directeur, Guy Déziel. L’organisme compte cet été sept aides-jardiniers et une chargée de projets qui chapeautent notamment des potagers-écoles. Grâce à l’érablière urbaine, un événement créé par Mario Bonenfant auquel s’est associé VertCité, l’organisme est de plus en plus un porteur de projets socioculturels, comme en témoigne la gestion des pianos publics. Il s’est associé au spectacle H2O du Trunk Collectif qui sera présenté cet été aux Laurentiens. VertCité gère également une éco-boutique de produits ménagers, corporels et alimentaires, qui a pignon sur le boulevard Décarie.