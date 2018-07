Conseil de juillet en bref

Remplacement de luminaires

L’administration laurentienne dépensera 350 000 $ pour finaliser la conversion de son éclairage de rue en luminaires à diode électroluminescente (DEL). Amorcé en 2014, ce projet a été suspendu en 2016 dans l’attente d’un rapport de la Direction régionale de la santé publique, qui a statué sur l’absence de risques associés à ce type d’éclairage. La dernière phase nécessite le remplacement des consoles d’éclairage, confié à Lumen.

Une dépense de 75 250 $ est également prévue pour l’installation de tels luminaires dans le secteur Challenger Ouest. Développement Jean Gascon a effectué le changement de lampes à vapeur de sodium (SHP) à DEL.

Soutien au COSSL

L’arrondissement a autorisé le versement de plus de 30 000 $ au Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) par la ville-centre et l’agglomération. Le COSSL regroupe une cinquantaine de membres des milieux communautaires et du loisir ainsi des représentants du monde des affaires et des instances publiques. Ce soutien financier permettra notamment une meilleure prise en compte des enjeux liés au développement des communautés locales.

Une contribution financière de 47 000 $ de la part de l’arrondissement vient par ailleurs appuyer la démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) du quartier Hodge-Place Benoit, chapeauté par le COSSL.

Centre d’exposition Lethbridge

L’entente avec le Musée des maîtres et artisans du Québec (MMAQ) est renouvelé pour une quatrième fois. L’établissement continuera d’assurer la programmation du Centre d’exposition Lethbridge à la bibliothèque du Boisé jusqu’en 2021. Le coût total est de 363 000 $.

Dons

L’arrondissement octroie une commandite de 500 $ à la Congrégation Beth Ora, qui organise un événement au profit de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. La même somme est accordée à la fondation Mon nouveau bercail, qui aide les nouveaux arrivants en précarité financière et fait face à l’afflux de demandeurs d’asile. Un don de 300 $ revient au Club Lions Saint-Laurent en soutien à ses activités de service à la communauté.

Réfection de toit

Un contrat a été accordé à Les Couvertures St-Léonard pour la réfection du toit du bâtiment qui accueille Développement économique Saint-Laurent (DESTL). Le montant de 302 000 $ permettra d’effectuer des travaux d’isolation et d’étanchéité ainsi que le remplacement du bardeau d’asphalte par un revêtement métallique. Le chantier, situé sur la rue Saint-Germain, se déroule jusqu’en septembre.

Corridor de biodiversité

Un soutien financier de 25 000 $ a été accordé par le Bureau du design de la Ville de Montréal pour l’élaboration du plan directeur d’aménagement du corridor de biodiversité Cavendish-Laurin-Liesse. Le montant permettra de bonifier le projet. L’équipe gagnante du concours avait déjà obtenu un contrat de 125 000 $, en avril.

Maire suppléant

Après Michèle D. Biron, le conseiller de Ville Francesco Miele assure la fonction de maire suppléant d’arrondissement du 5 juillet au 7 novembre.