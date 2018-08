Saint-Laurent: conseil d’août 2018 en bref

Conversion à l’éclairage DEL

Des nœuds intelligents seront installés sur le réseau d’Hydro-Québec dans Saint-Laurent. Cette exigence de la ville-centre permettra de faire fonctionner, surveiller et entretenir, à distance, le réseau d’éclairage. Un contrat de 135 000 $ sera accordé à Hydro-Québec pour la programmation de 1 400 nœuds, une fois le financement de la ville-centre reçu. Les travaux, qui s’effectuent dans le cadre de la conversion aux diodes électroluminescentes (DEL), devraient durer huit mois, à partir de septembre.

Communication

L’arrondissement entame une deuxième phase de travail avec la Chaire de relations publiques et communications marketing de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) sur ses communications avec les résidents. Un diagnostic et des consultations citoyennes amèneront à la rédaction d’un plan de développement des communications qui permettra de rejoindre la population pour l’amener à participer à la vie municipale. Un montant de 40 000 $ est prévu pour ce projet qui se poursuit jusqu’en juin.

Chameran

L’organisme communautaire autonome en travail de rue RAP Jeunesse bonifiera sa présence d’un travailleur de milieu déjà subventionné par l’arrondissement afin de créer une zone d’influence positive autour des adolescents et jeunes adultes du secteur Chameran. L’intervention passera de 25 à 35 heures par semaine, et ce, 52 semaines par année au lieu de 46. Une contribution annuelle de 12 000 $ provient de l’arrondissement.

Véhicules électriques

D’ici la fin de l’automne, cinq nouveaux emplacements pour deux véhicules électriques en charge seront déployés dans Saint-Laurent. Ils seront situés aux intersections suivantes: Muir / Rochon, Hemingway / John-Lyman, Basile-Moreau / Côte-Vertu, Cardinal / Tassé, Descelles / Décarie.

Encourager le vélo

L’arrondissement déposera sa candidature pour obtenir la certification VÉLOSYMPATHIQUE de Vélo Québec, qui encourage les collectivités à faire de la bicyclette une réelle option de transport et de loisirs. Elle permet également d’obtenir des outils et services. Cinq établissements municipaux, comme la bibliothèque et la mairie, l’ont déjà obtenu.

Dons

Un montant de 500 $ a été accordé à Yvette St-Pierre Meus, représentante du comité local Parents-Secours de Saint-Laurent, en soutien à ses activités, comme les rencontres de l’organisation et le recrutement de foyers-refuges.

Le Cercle des fermières de Saint-Laurent, qui a notamment effectué des projets avec des écoles afin d’animer des ateliers de tricot et de couture auprès des jeunes mères immigrantes et des élèves, obtient une subvention de 500 $.