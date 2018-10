Cannabis limité aux lieux privés à Saint-Laurent

Règlement 1140 sur les nuisances

«5. Constituent des nuisances et sont prohibés:

12° Le fait de consommer ou d’utiliser du cannabis ou tout produit dérivé dans tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite, et notamment une rue, une ruelle, une chaussée, une allée, un trottoir, un terre-plein, un parc, une place publique, un terrain de jeu, un square, une aire de repos, un espace vert, un jardin, un centre sportif et autre emplacement du même genre, y compris les bains, piscines, saunas, gymnases, tennis, patinoires couvertes, un terrain ou tout immeuble public appartenant à l’Arrondissement ou qui sont utilisés par ce dernier.»