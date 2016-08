Championnat régional de baseball: Saint-Léonard champion à trois reprises

Trois équipes de baseball de Saint-Léonard ont décroché les honneurs au Championnat régional qui s’est terminé le 22 août.

Les Bucs moustiques B, bantam B et midget A ont été couronnés championnes devant leurs nombreux partisans.

En plus de ces équipes victorieuses, deux autres formations se sont rendues jusqu’à la finale, mais n’ont pas réussi à décrocher le titre. Avec la présence des Bucs bantam A et midget B, Saint-Léonard a eu cinq présences en finales de championnat, juste derrière les A’S de Rosemont avec six présences.

Les Bucs en finale