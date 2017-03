Le baseball est aussi une affaire de filles

Alors que la venue des Blue Jays de Toronto au stade olympique, cette fin de semaine, ramène le baseball à l’avant-plan de la scène sportive, deux jeunes femmes de Montréal ont pour mission de faire connaître le baseball féminin au grand public.

En 2016, les femmes représentaient moins de 10% des quelque 30 000 athlètes inscrits dans une ligue de baseball au Québec.

C’est pour changer cette tendance que Baseball Québec a annoncé que le baseball féminin sera au cœur de ses priorités en 2017.

Pour mousser la popularité de ce sport auprès des filles, Bridget Kelly, qui a fait ses débuts au club de Saint-Léonard, et Meghan Jasmin, du club de Montréal-Nord, ont été nommées porte-paroles du baseball féminin dans la région de Montréal.

«Ma mission, c’est d’encourager les petites filles à participer au baseball, à leur répéter qu’il ne faut pas lâcher et que c’est aussi un sport pour les filles», explique Bridget, élue Joueuse Compétitive de l’année au Méritas provincial de la Fédération québécoise en 2015.

«J’espère que le baseball féminin va prendre plus de place. Comme porte-parole, je vais pouvoir raconter mon histoire aux filles que je vais rencontrer et leur prouver que l’on peut compétitionner contre les gars», souligne Meghan, médaillée d’or des deux derniers championnats provinciaux féminins.

Former plus d’équipes

Selon Baseball Québec, les ligues féminines peinent encore à se former.

«Il y a des régions, comme la Mauricie ou la Rive-Sud, où le baseball féminin est plus important que le mixte. Mais ici, nous souffrons d’un manque de publicité pour dire aux filles de ne pas avoir peur de venir essayer et qu’il existe aussi des équipes féminines», déplore Nathalie Champagne, l’une des responsable du baseball féminin pour la région.

Actuellement, la région de Montréal compte seulement une ligue féminine de catégorie Midget. Les quatre équipes qui la forment devraient, cette année, être rejointes par celle des Laurentides et de la Rive-Sud.

«Nous devrions avoir 2 000 inscriptions pour la région de Montréal cette saison. L’année passée, nous avions près de 300 filles», fait valoir Jean Vautier, président de la région de Montréal.

Ce dernier espère avoir assez de joueuses pour former une nouvelle ligue dans la catégorie Atome.