Dans le cadre du projet ILEAU, 75 m2 d’asphalte ont été retirés pour y planter 126 arbres, 107 arbustes et 75 vivaces et grimpantes dans l’arrondissement de Saint-Léonard, sur le territoire de cinq entreprises, soit Propriétés de Choix, Couverture Montréal-Nord, Morneau Eskimo, Spanish Ornamental et le Groupe Wilton-Panorama.