La Chapelle Sainte Francesca Cabrini inaugurée

La chapelle de l’hôpital Santa Cabrini est baptisée Chapelle Sainte Francesca Cabrini.

En mars dernier, le président du conseil d’administration de la Fondation Santa Cabrini, Elio Arcobelli, a déposé une résolution afin d’obtenir auprès du conseil d’administration du centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) est-de-l’île-de-Montréal, l’approbation de nommer la chapelle de l’hôpital à la mémoire de Sainte Francesca Cabrini, décédée en 1917.

Le 26 novembre, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, a présidé la cérémonie de bénédiction de la Chapelle Sainte Francesca Cabrini, en présence de plus de 200 invités réunis pour la messe dominicale. Une plaque de dénomination de la chapelle a été dévoilée et a fait l’objet d’une courte cérémonie de bénédiction de la part de Monseigneur Lépine.

Lors de son allocution, M. Arcobelli, a fait l’éloge de cette femme d’exception, qui a fondé la congrégation des Sœurs Missionnaires du Sacré-Cœur. À la demande du Pape Léon XIII, elle a émigré aux États-Unis afin de venir en aide aux membres de la communauté italienne. Elle a fondé de nombreux hôpitaux, des écoles et des orphelinats, agissant à titre de maître d’œuvre de ces réalisations. Elle est rapidement devenue «La Mère des Immigrés» et elle a étendu son œuvre à plusieurs régions du monde. Sœur Francesca Cabrini a été canonisée en 1946 et a reçu la distinction d’être membre du «National Women’s Hall of Fame of USA» en 1996.