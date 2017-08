Des bancs pour l’amitié

Origine L’idée du banc de l’amitié est née en Europe, plus précisément dans les écoles allemandes. En 2013, l’initiative a migré vers l’Amérique du Nord et un projet similaire a vu le jour aux États-Unis. Christian Bucks, un petit garçon soucieux de savoir que des enfants n’avaient personne avec qui jouer, a demandé au directeur de son école de Pennsylvanie d’installer un buddy bench. Enchanté par l’idée, l’établissement s’est joint au projet et le petit Bucks a pu choisir le design. Depuis, plusieurs établissements scolaires du Grand Montréal ont emboîté le pas.