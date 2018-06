Des élèves de Saint-Henri se démarquent

Les élèves de l’école secondaire Saint-Henri se sont démarqués lors du Festival Éducation du Futur, organisé par Fusion Jeunesse, un organisme dont la mission est de contribuer à la persévérance scolaire. Ils ont raflé les grands honneurs dans cinq des 16 catégories de l’événement qui a rassemblé plusieurs milliers de participants.

Habituellement, des galas sont tenus à différents moments dans l’année, mais à l’occasion du 10e anniversaire de Fusion Jeunesse, ils ont tous été réunis en un seul, qui s’est déroulé du 14 au 17 mai au Stade olympique de Montréal.

Des élèves de Saint-Henri ont remporté le prix de l’interprétation pour leur projet d’écriture et de composition musicale en plus de recevoir des distinctions en mode, design de l’environnement et exposition créative.

«L’école offre des activités parascolaires qui touchent à plusieurs domaines. L’objectif est de permettre aux élèves d’explorer de nouveaux horizons et de développer de nouveaux intérêts. Il n’est pas rare qu’ils se découvrent des talents à travers ça», explique Farid Maloum, professeur en adaptation scolaire à l’école secondaire Saint-Henri.

Projet CLIP

Avec Gabriel Vilandré de Fusion Jeunesse, M. Maloum a supervisé un groupe de 10 jeunes tout au long de l’année scolaire dans le cadre du projet CLIP, qui permet de découvrir le 7e art en réalisant un court-métrage. Sa troupe a d’ailleurs remporté le prix du meilleur jeu d’ensemble pour son film Amour en ligne dans la catégorie cinéma-médias du Festival Éducation du Futur.

«J’ai appris à me mettre dans le corps d’une autre personne et à être plus à l’aise pendant que je jouais», souligne Violette Louet, une élève de secondaire 2 qui tenait un rôle dans le court-métrage.

Devant une foule de 1500 personnes et un jury formé de professionnels du milieu, ils ont défilé sur le tapis rouge pour présenter leur œuvre cinématographique inspirée du film French Kiss lors de la journée de clôture du gala.

Parmi les autres catégories, on retrouvait notamment la création de jeux vidéo, les arts visuels, l’entrepreneuriat ou encore les sciences.