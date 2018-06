Échangeur Turcot: bouchons de circulation à venir

Le casse-tête des automobilistes se compliquera dès le mois de juillet puisque des entraves majeures sont à prévoir au chantier de l’échangeur Turcot. La reconstruction complète de l’A-15 Nord causera son lot de complications pour les usagers de la route, qui doivent déjà composer avec de nombreuses fermetures depuis novembre.

Le démantèlement de l’A-15 Nord actuelle et la construction de la nouvelle structure, qui sera située juste à côté, entraînera la perte complète d’une voie de circulation sur l’autoroute Décarie. Le nombre de voies passera alors de à trois. Entre le canal de Lachine et l’échangeur Turcot, il n’y aura plus qu’une seule voie d’ouverte, et ce jusqu’à la fin novembre.

Ce chantier nécessitera aussi la fermeture de l’entrée et la sortie de la rue Sherbrooke. «Les automobilistes devront poursuivre en direction nord sur le boulevard Décarie et prendre la sortie suivante», explique Sylvie Gervais, la directrice du maintien à la mobilité chez KPH Turcot, le consortium responsable des travaux de l’échangeur.

Ces entraves commenceront début juillet et se poursuivront jusqu’à la fin octobre. Même si ce sont les résidents de Westmount et de Notre-Dame-de-Grâce qui en seront principalement affectés, le refoulement de la circulation touchera aussi le Sud-Ouest.

«Comme on s’attend à une congestion d’environ 4 km sur l’A-15 Nord, certains usagers pourraient essayer de contourner par les rues locales», précise Mme Gervais.

Plusieurs feux de circulation seront reprogrammés, notamment sur l’avenue Atwater, et la présence policière sera accrue dans le secteur.

Démantèlement A-720

Ces entraves majeures viennent s’ajouter à celles déjà en place. La fermeture des entrées Lucien L’Allier et du Fort de l’autoroute 720, qui oblige les automobilistes à emprunter l’entrée temporaire de la rue Rose-de-Lima à partir de la rue Saint-Antoine, persistera jusqu’en 2019.

Plusieurs fermetures de week-ends sont également prévues pour les prochains mois puisque le démantèlement de l’A-720 Ouest et la construction de la nouvelle R-136 Ouest se poursuivra jusqu’à la fin de l’automne.

«Actuellement, la partie entre la rue Glenn et l’échangeur Turcot est démantelée. La partie qui reste à compléter est celle entre l’avenue Atwater et la rue Greene», indique Mme Gervais.

À la fin de l’année 2018, d’importants travaux de reconstruction seront réalisés à l’intersection de la rue Notre-Dame Ouest et du boulevard Angrignon. Des détours seront éventuellement mis en place et les usagers de la route devront s’armer de patience.