Le maire Parenteau corrige le tir

S’il a admis que le projet d’agrandissement du marché Métro Bellemare serait bénéfique pour l’arrondissement, le maire de Verdun Jean-François Parenteau a profité du conseil d’arrondissement pour prendre ses distances avec le promoteur et rassurer les citoyens sur son intégrité.

«Si le projet est rejeté par la communauté dans un référendum, ce sera une décision démocratique. Ce n’est pas du tout un enjeu politique pour moi, rien à voir avec, par exemple, une école primaire», a soutenu le maire faisant référence au projet de construction d’une école dans Crawford Park, qu’il a vivement défendu.

La présence de M. Parenteau au Bureau Accès Verdun le jour de l’ouverture des demandes de registre, où il a été aperçu informant un conseiller de l’épicier Robert Bellemare, qu’une zone avait été ouverte pour le référendum, avait soulevé des doutes chez plusieurs citoyens.

L’information qu’il a transmise étant publique, le maire n’a commis aucun impair. Il a assuré que sa présence au moment où Pierre Bouchard s’y trouvait était un hasard.

«Vous ne me trouverez plus jamais dans ce genre de situation. Non pas que j’ai quelque chose à me reprocher, mais bien parce que les perceptions prennent souvent plus de place que la réalité aujourd’hui», a-t-il spécifié.

Une seule rencontre avec M. Bellemare a eu lieu pour présenter la politique de logement social de l’arrondissement. N’étant pas en position de le contraindre à l’appliquer, il aurait tout de même tenté de le convaincre.

Par ailleurs, à deux reprises, le promoteur a été contacté pour qu’il puisse transiger avec le président du Comité d’action des citoyens de Verdun (CACV), Serge Ouellet, pour la réalisation d’un grand projet de logement social.

Registre des lobbyistes

Pierre Bouchard, conseiller en acceptabilité sociale de M. Bellemare, est inscrit au registre des lobbyistes depuis le 10 février pour le projet d’agrandissement. Son mandat se termine le 1er novembre et couvre des rencontres personnelles ainsi que des appels téléphoniques.

L’épicier Robert Bellemare est lui aussi inscrit depuis le 2 février, mais uniquement pour des mandats touchant la réglementation en alimentation, pas pour le projet d’agrandissement d’épicerie.