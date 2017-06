Helen, une bisonne aveugle du sanctuaire Lighthouse Farm, en Oregon, n’avait jamais eu d’amis auparavant. Solitaire, elle préférait ruminer à l’écart des autres animaux du sanctuaire, jusqu’à ce qu’elle rencontre Oliver, un jeune veau né sur la ferme en février. Ils sont désormais inséparables.

Oliver court rejoindre Helen tous les matins et ils passent la journée ensemble à manger de l’herbe, faire des siestes au soleil et se nettoyer mutuellement. Avant l’arrivée d’Oliver, Helen était trop gênée pour former des amitiés avec des moutons, des chèvres, et a même refusé la compagnie d’un cochon nommé Luke, aveugle lui aussi.