Les voitures Ford pourront être équipées dès l’année prochaine d’un système audio B&O Play, une filiale de la réputée compagnie danoise d’audio Bang & Olufsen, grâce à un partenariat dévoilé lundi par le constructeur automobile.

Il s’agit d’un premier partenariat du genre pour B&O Play. « C’est excitant pour nous, car il y a beaucoup de genres de véhicules avec lesquels nous avons à travailler », explique Henrik Taudorf Lorensen, vice-président senior de B&O Play rencontré à l’occasion de la conférence Further with Ford, où le partenariat a été dévoilé.

Les ingénieurs de B&O Play doivent en effet adapter les haut-parleurs et leur signature sonore en fonction de l’intérieur de chacun des modèles de véhicules, mais aussi de leur usage typique. « Un pick-up n’est après tout pas utilisé de la même façon qu’une petite voiture urbaine », fait remarquer Henrik Taudorf Lorensen.

B&O Play effectue de plus en plus de collaborations du genre, dans différentes industries. La marque a notamment conçu la signature audio du téléphone LG V20 lancé la semaine dernière, mais aussi de plusieurs haut-parleurs d’ordinateurs HP depuis l’année dernière.

« Avec HP, nous ajustons le son sur le produit fini, précise toutefois le vice-président. Ici, nous travaillons beaucoup plus en amont, avec les modèles d’argile, et nous pouvons avoir un effet plus grand sur les spécifications du produit final. »

Le partenariat entre B&O Play et Ford n’a été annoncée que lundi, et les premières voitures seront lancées l’année prochaine seulement, mais les deux entreprises collaborent sur le projet depuis un an et demi déjà, selon Henrik Taudorf Lorensen.

« Les premiers modèles seront intéressants, mais nous avons aussi des idées pour les années suivantes », lance le vice-président, visiblement enthousiaste par rapport au potentiel du partenariat.

Notons que si la marque B&O Play et le design scandinave seront mis de l’avant dans les véhicules Ford, les haut-parleurs eux-mêmes seront fabriqués par Harman, qui a racheté la division automobile de Bang & Olufsen en 2015.

B&O Play et Harman remplacent ainsi Sony, qui produisait jusqu’ici les systèmes audio haut de gamme pour les véhicules du constructeur américain.

Selon un sondage de la firme Ipsos dévoilé au début de l’année, la marque du système audio d’une voiture influencerait le tier des consommateurs dans leur décision d’achat. Ce pourcentage augmente toutefois jusqu’à 50% lorsque les véhicules sont équipés d’un système haut de gamme.