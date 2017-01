La mode des réseaux maillés emporte le marché des routeurs.

Avoir une bonne connexion internet partout dans une grande maison ou dans une résidence à deux étages peut s’avérer difficile. Le nouveau système Velop de Linksys, qui utilise une technologie de réseau maillé, se veut une solution simple et élégante à ce problème.

Eero, Google Wi-Fi, Netgear Orbi et maintenant Linksys Velop : le monde de la réseautique est en pleine ébullition depuis quelques mois, surtout aux États-Unis, avec l’émergence des réseaux maillés, une technologie qui permet d’installer plusieurs points d’accès Wi-Fi dans sa résidence, points d’accès qui sont considérés comme un seul réseau par les tablettes, téléphones et autres appareils du genre.

Non seulement le réseau est unifié, mais la technologie tribande du système Velop permet aussi en théorie d’obtenir une vitesse constante, peu importe qu’on soit à l’extrémité du réseau ou en plein centre. En pratique, la vitesse diminue si l’emplacement des points d’accès n’est pas optimal, mais l’amélioration par rapport à un seul routeur, aussi puissant soit-il, est considérable.

Facile à utiliser et à installer

Le système Velop est vendu à l’unité (250 $), en paquet de deux (500 $) ou en paquet de trois (650 $). Le prix est élevé, mais proportionnel à la fiche technique des routeurs, qui sont à la fois puissants (assez pour couvrir une surface de 557 m2 avec l’ensemble de trois unités) et compatibles avec un standard d’avenir, le MU-MIMO, qui permettra prochainement d’obtenir une meilleure vitesse sur plus d’appareils en même temps.

L’installation des routeurs est d’une simplicité déconcertante. Une application mobile Android ou iOS indique la marche à suivre de façon claire, et le système permet même d’optimiser l’emplacement des différentes bornes dans sa maison.

Le système Velop est complet, mais pourrait en offrir un peu plus. Chaque nœud est par exemple doté de deux ports Ethernet, mais est démuni de port USB, une caractéristique qu’on observe souvent dans les routeurs haut de gamme. Un tel port aurait notamment permis d’accéder à des disques durs externes en réseau et facilité le partage d’une imprimante.

Une fois les Velop installés, cette application mobile sert d’interface pour contrôler les routeurs, en personnalisant par exemple les paramètres de sécurité et en priorisant certains appareils sur le réseau. Les fonctionnalités offertes devraient répondre aux besoins de 99 % des utilisateurs.

Malgré certaines options de réseautique avancées, quelques fonctionnalités manquent encore à l’appel. C’est notamment le cas du contrôle parental, qui est tout simplement rachitique pour l’instant. Une mise à jour logicielle automatique devrait toutefois corriger ce problème éventuellement.

Quelques occasions ratées

La plus grande occasion ratée du système Velop concerne toutefois Alexa, l’assistant personnel d’Amazon. Alexa peut contrôler les routeurs de Linksys (aux États-Unis seulement pour l’instant), mais les appareils Velop ne peuvent pas être utilisés pour interagir avec l’assistant d’Amazon directement.

C’est dommage. En effet, avec leur design élégant, les routeurs Velop sont justement conçus pour être placés bien en vue un peu partout dans la maison. Le concept d’un réseau maillé aurait donc été parfait pour intégrer des haut-parleurs et des microphones aux routeurs et pour faire d’une pierre deux coups en tapissant sa demeure de Wi-Fi et en s’assurant de pouvoir être entendu d’Alexa en même temps.

Les autres options

Le réseau maillé est la solution la plus efficace pour obtenir une bonne connexion Wi-Fi dans toute sa maison, mais ce n’est pas la seule. Certains appareils de type Powerline permettent par exemple de faire passer une connexion internet par son réseau électrique pour ensuite créer un second réseau au sous-sol, par exemple.

Cette solution ne fonctionne pas forcément dans les vieux appartements montréalais et n’est pas aussi simple d’utilisation, mais elle pourrait s’avérer plus abordable. Un prolongateur de portée, bien que moins efficace, pourrait aussi être à considérer pour ceux qui veulent payer moins cher et qui n’ont pas besoin de grandes vitesses à l’extrémité de leur réseau.