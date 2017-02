Aperçu de la nouvelle console Nintendo Switch en attendant son lancement le 3 mars.

Je joue beaucoup (trop) aux jeux vidéo. Je joue sur PS4 et Xbox One, sur PC, sur iPad et sur téléphone intelligent. Après avoir fait un bref essai de la Nintendo Switch au cours de la fin de semaine, force m’est de constater qu’il faudra bientôt ajouter la Nintendo Switch à cette liste. Voici mes premières impressions.

Une tablette qui peut être utilisée seule ou sur un téléviseur, des manettes polyvalentes et un design permettant d’y jouer n’importe où, jusqu’à huit personnes à la fois : la Nintendo Switch est une console unique, qui se veut un successeur des Wii U et Nintendo 3DS, mais aussi une bête d’un tout nouveau genre, qui souhaite mettre l’accent sur l’aspect communautaire des jeux vidéo.

Le concept séduit et, après quelques heures avec l’appareil avant son lancement, tout indique que l’exécution est aussi au rendez-vous. Nintendo a conçu une console robuste, un élément essentiel pour un gadget qui se veut portatif. Retirer la tablette de son socle est aussi simple et efficace.

Les manettes Joy-Con sont ingénieuses. Elles peuvent se glisser des deux côtés de la Switch, mais aussi être utilisées séparément ou réunies en une seule grosse manette. Les Joy-Con sont un peu petites et leur ergonomie laisse à désirer, mais on apprécie leur mécanisme de vibrations précis, qui permet de créer des jeux originaux (deviner combien de billes se cachent dans une boîte virtuelle en bougeant la manette et en ressentant les vibrations, par exemple).

Techniquement, la Nintendo Switch n’impressionne pas beaucoup, par contre. Elle n’a pas la puissance des autres consoles modernes, son autonomie pourrait être d’aussi peu que trois heures avec les jeux les plus lourds et sa capacité de 32 Go est plutôt petite (il est heureusement possible de l’augmenter avec une carte microSD).

Notons que la résolution de l’écran de la Switch semble basse, à 720p, mais en pratique, l’image est claire et quand même jolie.

L’aspect portatif se démarque

Avec sa puissance graphique limitée, la Nintendo Switch fait piètre figure lorsqu’on la compare directement à la PS4 et à la Xbox One.

C’est pour cette raison que Nintendo met l’accent sur les autres modes de la console. Des jeux à un contre un, avec deux personnes sur une seule Switch, des jeux à deux contre deux, avec deux joueurs par Switch, des jeux à quatre joueurs, chacun avec sa Switch : l’appareil permet de multiples configurations, et peut être utilisé en voiture, à l’extérieur, dans la cour de récréation, dans un avion et beaucoup plus.

Les jeux multijoueur ont la cote. Mais jouer à plusieurs est plus agréable en personne que par l’nternet. Voilà l’arme secrète de la Switch. Un des titres de lancement, 1-2 Switch, rassemble d’ailleurs plusieurs minijeux éclatés et faciles à comprendre, comme traire une vache en regardant son adversaire dans les yeux (!). Voilà le genre de jeu qui se démarque dans les soirées et qui permet à n’importe qui d’y jouer, comme avec la Wii auparavant.

Les jeux: la grande question

Nintendo a présenté quelques jeux intéressants jusqu’ici, notamment le très attendu The Legend of Zelda : Breath of the Wild, et quelques développeurs tiers ont annoncé qu’ils concepteurs des jeux pour la Switch. La fréquence et la qualité de ces titres doivent toutefois encore être démontrées.

L’absence de jeux de qualité conçus par des concepteurs tiers a tué la Wii U, et malgré toutes ses forces, la Nintendo Switch pourrait malheureusement connaître le même sort. Pour avoir du succès, la console devra donc se retrouver entre suffisamment de mains pour convaincre les développeurs tiers d’embarquer sérieusement dans l’aventure.

Bonne nouvelle pour Nintendo: la Switch a tout le potentiel nécessaire pour se tailler une niche intéressante, non seulement côté avec le public traditionnel de l’entreprise, mais aussi avec ceux qui recherchent un appareil leur permettant de jouer à des jeux de qualité ailleurs qu’à la maison. Espérons que ce sera suffisant pour entraîner un cercle vertueux et assurer le succès de la console à long terme.