Apple tient cette semaine à San Jose sa conférence annuelle pour développeurs Worldwide Developers Conference (WWDC). Le géant américain de l’électronique devrait y présenter les prochaines moutures de ses systèmes iOS et MacOS, en plus de faire le point sur ses autres plateformes logicielles, comme WatchOS, mais aucune nouveauté matérielle n’est attendue.

À un mois des 10 ans de l’App Store, Apple a profité de la conférence pour dévoiler quelques statistiques impressionnantes sur sa boutique. L’entreprise devrait notamment atteindre la barre des 100 milliards $ US remis aux développeurs lors de la dernière décennie, et sa boutique est désormais accédé par 500 millions d’utilisateurs par semaine.

iOS 12



Apple présente au WWDC son nouveau système d’exploitation iOS 12, qui offrira notamment des améliorations axées sur les performances. Tous les téléphones compatibles avec iOS 11 seront compatibles avec iOS 12, et les plus vieux modèles devraient être ceux qui pourront le plus en profiter, avec des applications qui s’ouvriront plus rapidement, le clavier qui apparaîtera d’une façon plus fluide et une prise de photos accélérée.

iOS 12 sera aussi offert avec de nouvelles applications, notamment Measure, qui permet de mesurer des surfaces sur une photo, une fonctionnalité qui était déjà offerte par des développeurs tiers avec l’arrivée de la réalité augmentée ARkit.

Apple a d’ailleurs annoncé l’arrivée d’ARkit 2, qui offrira notamment la possibilité de créer des applications en réalité virtuelle mutijoueurs, pourque plusieurs personnes puissent voir la même chose en réalité augmentée. La fonctionnalité devrait particulièrement être intéressante pour les jeux de table en réalité virtuelle.

ARkit 2 améliore aussi la reconnaissance faciale et le suivi d’objet, notamment. Au WWDC, a technologie été démontrée par LEGO, qui permet de faire vivre ses créations à plusieurs sur un iPhone ou un iPad.

Les autres mises à jour

Parmi les modifications apportées aux applications existantes d’iOS, notons que le partage de photos est désormais amélioré dans Photos, puisqu’il sera possible de créer des événements et de les partager avec d’autres, qui pourront automatiquement ajouter leurs propres images du même événement.

Ce billet sera mis à jour régulièrement à partir de 13h (heure de Montréal) par Maxime Johnson, sur place à l’événement.