Vous connaissez peut-être la microbrasserie le Trou du diable (TDD) à Shawinigan, mais connaissez-vous vraiment l’histoire derrière ses 10 ans d’existence? C’est ce que propose la toute nouvelle visite virtuelle sur le site du TDD réalisée en partenariat avec l’entreprise Versom.

La visite virtuelle est disponible à partir de l’onglet à propos sur le site du TDD. Avec près d’une centaine d’interactions, le visiteur se promène virtuellement au pub et peut y découvrir des objets cachés, le menu bouffe, le menu bière, les différents spectacles, l’historique du TDD, et même pourquoi on retrouve un tel article au pub.

Pierre Bouchard, au Développement des affaires pour l’entreprise Versom, indique que le visiteur peut se promener pendant des heures sur le site Web afin d’apprécier toutes les interactions en mode 360 degrés. «Le TDD et Versom travaillent sur ce projet depuis plus d’un an. «La visite virtuelle peut être adaptée aux besoins du client. Nous avons eu beaucoup d’échanges avec les gens du TDD. L’entreprise existe depuis 2012, et c’est notre plus gros projet», affirme M. Bouchard.

Lors de votre visite virtuelle, vous verrez les gens du TDD vous expliquer l’historique du pub, ou simplement vous souhaiter la bienvenue.

«Il y a déjà des visites de la Shop qui existent, mais c’était moins organisé pour le pub. C’est intéressant de connaître l’histoire parce que c’est ici, au pub, que tout a commencé. Ce qui est intéressant, c’est que le visiteur pourra découvrir des endroits du pub qu’on ne donne pas l’accès. On voulait mettre en avant-plan l’historique, et pas tant la façon qu’on brasse une bière. L’objectif est de faire découvrir le pub pour que les gens viennent ici. Aussi, on voulait que notre histoire ne se perdre pas en avançant dans le temps», indique Issac Tremblay, directeur au développement des affaires au TDD.

Pour M. Tremblay, la visite du chai, l’endroit où on retrouve la fermentation de la bière en fût de chêne vaut la peine de s’y attarder lors de la visite.

En plus de la visite sur le site Web, il sera possible de découvrir le pub avec des lunettes virtuelles. Il sera possible de se procurer des lunettes à la Boutique du TDD. Il suffit de se rendre sur le site du TDD sur votre téléphone, et d’insérer le téléphone dans les lunettes pour faire la visite. Les gens du TDD feront la promotion du pub lors de divers événements avec ces lunettes.

Après l’usine intelligente à la Shop du TDD, maintenant la visite virtuelle, est-ce que c’est dans les plans de bonifier l’expérience client au pub avec le numérique? «C’est dans nos plans depuis longtemps de mettre de l’avant une visite 2.0 plus complète au pub, mais on n’est pas encore fixé sur le projet qu’on veut faire», indique Issac Tremblay.