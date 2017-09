Recrutement. Les robots recruteurs sont utilisés par des agences de recrutement afin de faciliter le tri des candidats. Conseils pour que votre CV se retrouve sur le dessus de la pile!

Lentement mais sûrement, l’intelligence artificielle (IA) fait sa place dans le domaine du recrutement. L’interface recruteuse de LinkedIn ou d’Indeed permet de faire des recherches par mots-clés et des agences de recrutement élaborent leurs propres algorithmes, comme c’est le cas des sociétés québécoises Workland et D-Teck.

Cela ne signifie pas pour autant que nous nous dirigeons vers un recrutement entièrement automatisé : «Les êtres humains auront toujours un rôle à jouer, nuance Julie Hubert, présidente de Workland. Il est toutefois important de tenir compte de cette automatisation croissante, sinon on risque de voir sa candidature écartée.»

À cette étape cruciale, les recruteurs effectuent des recherches par mots-clés selon le titre de l’emploi, les compétences techniques et la localisation. On doit donc s’assurer d’inclure ces informations tant dans son profil LinkedIn que dans son CV. «Si on connaît 10 langages de programmation, on doit tous les indiquer», illustre Julie Hubert. «Je conseille de bien lire la description du poste qu’on convoite et de reprendre les mêmes mots dans son CV; le titre de l’emploi, les compétences recherchées, etc.», suggère Isabelle Tremblay, directrice de produit chez D-Teck.

«Il ne faut pas oublier de mettre régulièrement à jour ses expériences de travail, surtout sur LinkedIn», ajoute Julie Hubert.

Depuis quelques années, il est tendance de parler d’intelligence artificielle en recrutement. Pourtant, on est encore loin du machine learning, précise Isabelle Tremblay: «On y va par itération. On crée des algorithmes qu’on optimise lorsqu’on a suffisamment de données.» L’automatisation se fait donc à la pièce, sous la supervision des recruteurs.

Quand la présélection de CV est faite, il existe des tests de personnalité automatisés en ligne. Ceux de la firme D-Teck sont conçus pour calquer le jugement d’un psychologue. L’objectif ? Savoir si un candidat possède les compétences comportementales de base pour occuper un poste.

Des solutions automatisées font aussi une percée en entrevue. L’entreprise américaine HireVue propose ainsi une plateforme web pour des entrevues préenregistrées. Les candidats se connectent à la plateforme et répondent à une série de questions par webcam. La vidéo peut ensuite être visionnée en différé.