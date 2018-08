Clubs de lecture, classes extérieures, regroupements d’expertise, plateforme numérique… Des initiatives de toutes sortes ont été mises sur pied pour encourager la persévérance scolaire. En voici quelques-unes qui ont vu le jour récemment.

EducArt

Dédiée aux enseignants du secondaire, cette plateforme numérique, créée par le Musée des beaux-arts de Montréal, propose aux élèves de 12 à 17 ans d’approfondir plusieurs matières à partir de 350 œuvres de la collection encyclopédique du musée. Résultant de 17 projets pilotes implantés dans 27 écoles des 17 régions administratives, la plateforme est arrimée au Programme de formation de l’école québécoise.

Le réseau québécois de recherche et de transfert sur la littératie

Nouvellement créé, ce réseau cherche à regrouper les forces vives en littératie. «Nous voulons conjuguer les ressources pour créer une sorte de cartographie des bonnes ressources, explique Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM. Il y a tellement de travail à faire que les enseignants, les orthophonistes, les parents, les directions d’école, le ministère de l’Éducation et les chercheurs doivent tous collaborer.»

Des classes extérieures

L’UQAM offre depuis deux ans un programme court de deuxième cycle en intervention en contexte de plein air. Et déjà, quelques diplômés ont mis en pratique leurs acquis. Deux fois par mois, les élèves de l’école primaire Laurentide, dans Saint-Laurent, étudient dehors. Des activités comme la course en sentier, l’observation d’oiseaux ou la randonnée en raquette sont ainsi organisées au parc du Bois-de-Liesse. Des notions de sciences, de français et de mathématiques leur sont aussi enseignées.

Le Lab-École

Fondé par le chef cuisinier Ricardo Larrivée, l’architecte Pierre Thibault et le triathlète Pierre Lavoie, le Lab-École est un organisme sans but lucratif qui cherche à penser l’environnement des écoles de demain. L’objectif: favoriser le bien-être des élèves et du personnel en concevant un lieu inspirant, favorisant les saines habitudes de vie et transformant les repas à l’école en «moments de convivialité, d’éducation et d’expérimentation».