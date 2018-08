Dans moins d’un mois: la rentrée! Voici donc quelques suggestions à mettre dans le panier d’achat des étudiants, jeunes et moins jeunes, question de commencer l’année scolaire du bon pied.

Le temps des devoirs

Ce pupitre à la fois design et pratique a un petit côté scandinave qui n’est pas pour déplaire. On aime en particulier les multiples espaces de rangement et ses lignes épurées, le tout conçu localement dans le studio montréalais de la marque.

Pupitre et banc Nouga, Gautier Studio, 289$ et 78$ (aussi offert en blanc et en noir)

Un ouvrage de référence conçu ici

Il a 30 ans : le Multidictionnaire de la langue française s’enrichit de plusieurs néologismes pour cette sixième édition anniversaire (cryptomonnaie, mégadonnées, biodéchet, ethnobotanique…). Ouvrage de référence incontournable pour connaître le bon usage du français, et ce, spécifiquement au Québec, le fameux Multi de la lexicographe Marie-Eva de Villers propose en outre une nouvelle version conçue pour que les jeunes de 8 à 12 ans apprivoisent le dictionnaire.

Le Multidictionnaire de la langue française et Le Multi des jeunes, Québec Amérique, 55$ et 35$

Pour des lunchs plus verts

Les sacs à collations réutilisables sont devenus indispensables. D’abord, plusieurs écoles encouragent (voire obligent) les élèves à éviter les emballages jetables dans leurs lunchs. Ensuite, il s’agit d’une belle manière de sensibiliser les enfants à l’importance de l’environnement et de chacun de nos gestes au quotidien. Enfin, ce qui ne gâche rien, ces modèles créés à Laval proposent une variété de motifs et de coloris tendance. Même les tissus sont fabriqués au Québec!

Ensemble de trois sacs réutilisables et lavables, Demain Demain, 22$ sur Etsy

Planification 101

Pour tout planifier et cesser de procrastiner, les ensembles à télécharger et à imprimer sont tout indiqués, tant pour les parents d’enfants d’âge scolaire que pour les étudiants.

Ensemble outils de planification (offert en téléchargement instantané sur pdf), Planif au jour le jour, 16,50$ sur Etsy

Ensemble de planification de semaine Perruches bleues (offert en téléchargement instantané sur pdf), Jaune Pop, 6$ sur Etsy

Le sac à dos parfait

Voici une marque torontoise qui propose des sacs fonctionnels au style résolument urbain. Le modèle de base est assez grand pour y glisser un ordinateur portable de 15,4 pouces et est muni de bretelles ajustables et coussinées.

Sac Classic, Venque, 105$

Pour ne pas oublier l’heure

La nouvelle collection de montres pour enfants de Souris Mini est pensée pour son côté pratique : résistante à l’eau et aux déchirures, elle propose aussi un affichage numérique facile à lire. Faites d’un textile non toxique (le Tyvek), elles sont très légères et même recyclables.

Montre en papier Robot, Souris Mini, 25$

Culture pop

Emma Verde est une étoile montante sur YouTube et compte plus de 700 000 abonnés. Pour la deuxième année, elle signe une collection d’articles scolaires aux couleurs pastel et aux motifs minimalistes en collaboration avec la marque canadienne Hilroy.

Cartables Emma Verde, Hilroy, 9$ chacun