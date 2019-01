Le MBA est un excellent accélérateur de carrière et, fait rare, les perspectives qui en découlent sont tellement vastes qu’elles donnent le vertige. Voici quelques domaines prometteurs où jeter son dévolu, du plus classique au plus surprenant.

Après des études en criminologie, des expériences variées auprès de personnes souffrant de handicap puis quelques années à travailler pour l’ONU dans des camps de réfugiés en Haïti et en Côte d’Ivoire, Marie-Pier Therrien avait de vraies compétences de gestionnaire, mais un parcours plutôt bigarré. Qu’allait donc être la prochaine étape? Le MBA conseil en management lui a permis de consolider ses connaissances et lui a ouvert les portes… du milieu de la santé!

Des postes dans le système de santé public

Certains font un MBA pour accéder à de meilleurs postes dans leur propre milieu, mais pour Marie-Pier, le MBA a permis de «changer carrément de domaine». Aujourd’hui à l’emploi du CIUSSS Centre-Sud en tant que spécialiste en procédés administratifs, elle embrasse un nouveau défi. «Les compétences acquises au MBA me donnent une vision d’ensemble des organisations et des systèmes, et elles s’appliquent particulièrement bien au secteur de la santé et des services sociaux : une grosse machine dont il faut souvent réformer les façons de faire.

Propulser sa carrière d’ingénieur

Historiquement, le MBA américain s’adressait spécifiquement à des profils d’ingénieurs et visait à leur permettre d’atteindre plus rapidement des postes de cadre. C’est toujours le cas! Les ingénieurs qui ont envie d’un boulot moins technique et qui ont un intérêt pour la supervision et la gestion ont tout intérêt à faire un MBA pour être promus rapidement.

«Les compétences acquises au MBA me donnent une vision d’ensemble des organisations et des systèmes.» – Marie-Pier Therrien, détentrice d’un MBA

Les hautes sphères du marketing

Chef de produit, directeur de marque, directeur marketing stratégique : voilà les postes que vous pourriez reluquer après avoir terminé votre MBA. Les diplômés ayant une expérience préalable ou ayant réalisé des études en communication et en publicité sont très sollicités. Si vous êtes également un pro de la techno, vous êtes une perle rare!

Le monde vibrant de la pharmaceutique

Envie d’être gestionnaire de projet senior aux affaires scientifiques ou responsable de la commercialisation dans une compagnie pharmaceutique ou une entreprise en biotechnologies? À Québec, l’Université Laval offre un MBA spécialisé en gestion pharmaceutique, destiné aux détenteurs d’un baccalauréat en sciences ou aux candidats ayant de l’expérience dans le secteur pharmaceutique. Les diplômés de ce MBA sont ultra-sollicités!

Le MBA peut aussi faire de vous un entrepreneur!

Il n’est pas rare que les détenteurs d’un MBA se lancent en affaires.

Comme Nathalie de Champlain, fondatrice de la marque de vêtements sportifs Caliloko, vous pourriez utiliser le MBA comme tremplin vers l’entreprise.

«J’ai fait mon MBA exécutif alors que je travaillais chez GardaWorld, se souvient-elle. Le MBA m’a permis d’accéder à une responsabilité de chief of staff, en plus de mes fonctions en marketing et en communications. Après 12 ans de service chez GardaWorld, j’ai choisi de créer ma propre entreprise. Mon MBA et les connaissances acquises m’ont donné les ailes pour prendre ce virage entrepreneurial.»

L’Association des MBA du Québec, qui organise notamment des activités de réseautage pour ses membres partout dans la province, célèbre ses 45 ans cette année.

L’importance d’avoir un bon réseau

Il ne faut pas oublier non plus le réseau de contacts : faire une formation comme un MBA offre de nombreuses occasions de réseautage auprès d’étudiants et de professeurs et vous permet ainsi de garnir votre carnet d’adresses.

D’ailleurs, cette pratique a été fort utile à Nathalie de Champlain au moment de faire connaître sa collection, estime-t-elle.