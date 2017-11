Des condos abordables près des principaux attraits du Plateau: c’est ce que proposent deux nouveaux projets qui seront construits sur l’avenue Papineau.

«Quand on demande à nos clients pourquoi ils souhaitent acheter dans un de nos deux nouveaux projets, c’est toujours leur localisation qui est citée en premier», souligne André Mac Duff, responsable des ventes du promoteur Développeurs Montréal.

Le projet Plateau Lafontaine, comprenant 36 unités, sera pour sa part construit presque au coin de la rue Marie-Anne et de l’avenue Papineau. «Le projet est à mi-chemin entre le parc LaFontaine et l’avenue du Mont-Royal, à quelques minutes de marche de l’un et de l’autre», illustre M. Mac Duff.

Quant au projet Les Cours Masson, composé de 40 unités, il se trouvera au coin de la rue Masson et de l’avenue Papineau. «Ce projet est à deux pas de la Promenade Masson, mais aussi de la rue Laurier et du parc Laurier», continue le responsable des ventes.

Comme sur un bateau

Les deux adresses offriront un cadre de vie similaire. L’accès aux condos se fera par des coursives extérieures, et non par un traditionnel corridor intérieur. «Les coursives font penser aux passerelles sur les bateaux, illustre M. Mac Duff. Tous les propriétaires auront ainsi une entrée privée chez eux. «Cette conception nous a permis d’ajouter des fenêtres et de diminuer les frais de condo, puisqu’il n’y a pas d’ascenseur ou de corridor à entretenir.»

Allant du studio à l’appartement avec trois chambres à coucher, les unités seront situées aux étages supérieurs des bâtiments de trois étages. Les rez-de-chaussée seront réservés à de petits commerces.

Aire ouverte, cuisine moderne avec comptoir lunch en quartz, planchers de bois, plafonds de 9 pi, grande fenestration, balcon privé pour chaque unité : les condos cherchent à plaire à un public relativement jeune et à répondre aux besoins des familles. Comme ces dernières recherchent souvent de grandes unités, le projet Plateau Lafontaine compte 12 unités de 3 chambres.

Des cours intérieures pour plus de tranquillité

Comme dans de plus en plus de projets immobiliers, l’élément central du Plateau Lafontaine et des Cours Masson sera leur cour intérieure. «Elles seront comme de petits havres de paix, des îlots de verdure qui donnent de la tranquillité aux projets, même s’ils seront sur l’avenue Papineau», affirme André Mac Duff. Les cours seront d’environ 2000 pi2 dans chacun des projets. Autre particularité pour les Cours Masson: on y trouvera aussi un toit végétal.

La construction des deux projets a déjà débuté. Leur livraison est prévue au printemps 2018.

Les prix (taxes incluses)

Studio à partir de 170 000$

à partir de 170 000$ 1 chambre à partir de 200 000$

à partir de 200 000$ 2 chambres à partir de 270 000$

à partir de 270 000$ 3 chambres à partir de 350 000$

Garages intérieurs disponibles

Où c’est situé?