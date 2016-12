Dinde, buche, sandwich «pas de croutes», patates, un peu de vin… Pour plusieurs, le temps des Fêtes est signe d’abondance. Toutefois, certains le regrettent un peu dans les jours qui suivent.

Interpelé par ce phénomène, le groupe de nutritionnistes NutriSimple affirme qu’il est possible de ne pas regretter ce moment festif. «Le temps des fêtes est pour plusieurs synonyme d’abondance. Bien manger, tout en ayant du plaisir, peut paraître un défi de taille en cette belle période de l’année», indique le regroupement de nutritionnistes.»

Cinq trucs pour «maintenir votre poids durant les fêtes»

Évitez de sauter des repas

Respectez l’assiette équilibrée le plus souvent possible (protéines et légumes en grande quantité)

Respectez vos signaux de faim et de satiété

Buvez beaucoup d’eau

Bougez !