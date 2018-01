Célébrée le 14 février, la Saint-Valentin est l’occasion de montrer son amour à l’être aimé, mais également de prouver que les amoureux connaissent parfaitement les goûts de leur partenaire. Ce n’est vraisemblablement pas le cas, puisque plus des trois-quarts des femmes (77%) affirment recevoir des fleurs ou du chocolat alors qu’elles espéraient découvrir des bijoux, d’après une étude internationale menée par Pandora.

Réalisé à l’occasion de la Saint-Valentin, ce sondage a été conduit par la marque de bijoux Pandora, qui a interrogé plus de 7000 hommes et femmes sur pas moins de trois continents. Résultat, d’une façon générale, les femmes ne semblent pas être satisfaites des cadeaux offerts par leur tendre moitié.

Alors que 77% d’entre elles se voient offrir des fleurs et du chocolat quand elles préféreraient recevoir des bijoux, une écrasante majorité (89%) confie également être davantage séduite par un bijou plutôt que par une peluche pour ce type d’occasion.

Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que près des deux tiers des sondées (65%) préfèrent les cadeaux qu’elles ont elles-même conseillés, de la façon la plus discrète qui soit, à leur conjoint. Pourtant, seul un tiers du panel féminin affirme utiliser ce stratagème pour arriver à ses fins.

Cette étude a été réalisée en août dernier par Pandora et Survey Sampling International (SSI) auprès d’un échantillon de plus de 7000 hommes et femmes âgés de 18 à 50 ans, à travers trois continents et divers pays où les bijoux de la marque sont vendus.