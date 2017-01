Le 9 janvier 2007, Steve Jobs et Apple créaient l’événement en dévoilant au Moscone Convention Center, à San Francisco (États-Unis), l’iPhone, un téléphone à la fois entièrement tactile et enfin intelligent. Avec lui s’ouvrait surtout l’ère des téléphones intelligents, devenus rapidement incontournables au quotidien.

Ce tout premier iPhone (communément appelé « iPhone 2G ») fait sensation avec son écran tactile de 3,5 pouces (320 × 480 pixels) utilisable sans stylet grâce à la technologie multi-touch, son appareil photo de 2Mpx et ses 16Go d’espace de stockage. Compatible Edge, wi-fi et Bluetooth, il dispose aussi et surtout de son propre système d’exploitation très intuitif, baptisé alors « iPhone OS » et doté d’applications très utiles (le navigateur Safari, la gestion du courrier Mail, la météo, Google Maps et YouTube, etc.).

Pour l’anecdote, le prototype qu’utilise alors sur scène le patron d’Apple n’est pas encore tout à fait abouti et est même victime de bugs. La démonstration n’en est pas moins époustouflante.

L’iPhone ne sera finalement commercialisé aux États-Unis qu’à partir du 29 juin 2007. Il faudra attendre l’automne de la même année pour qu’il arrive en Europe et en France. Il révolutionne la téléphonie mobile et est élu « invention de l’année » par le magazine « Time ».

À l’époque, Apple a déjà révolutionné le monde de la musique avec le succès de l’iPod, son baladeur MP3, associé à iTunes et son offre pléthorique de titres musicaux à télécharger. Avec l’iPhone, c’est désormais le marché de la téléphonie que la firme de Cupertino vient bouleverser.

Depuis, il s’est ainsi vendu plus d’un milliard d’iPhone dans le monde, toutes versions confondues. L’iPhone est surtout à l’origine de la démocratisation du téléphone intelligent sous le format qui lui est toujours commun aujourd’hui : un appareil tactile connecté fonctionnant à l’aide d’un système d’exploitation dédié. Une fois la brèche ouverte par Apple, tous les constructeurs ont (plus ou moins rapidement) suivi.

Revoir la présentation de l’iPhone par Steve Jobs : youtu.be/-3gw1XddJuc