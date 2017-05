La Nintendo Switch a beau avoir fait une arrivée remarquée, le géant japonais n’abandonne pas sa gamme 3DS chérie et annonce une révision de la console à 149$, la 2DS XL, disponible en juillet en Amérique du Nord et au Japon.

Comme son nom l’indique, la 2DS XL combine des éléments issus de trois versions de la 3DS.

La Nintendo 3DS originale, qui venait succéder à la très réussie DS, a été lancée en 2011 et s’est vendue à 15 millions d’exemplaires lors de sa première année d’existence, dépassant sa grande sœur.

À peine un an plus tard, Nintendo lançait en 2012 la 3DS XL, qui offrait 90% de surface d’écran en plus et une meilleure autonomie de la batterie.

Enfin, admettant que l’effet visuel tridimensionnel de l’originale n’était pas nécessairement une composante essentielle de l’expérience 3DS, Nintendo sortait une version qui en était privée, la 2DS, également débarrassée de l’esthétique « clapet » pour adopter celle d’une mini tablette.

Fin 2014, les nouvelles 3DS et 3DS XL étaient commercialisées: les modifications extérieures étaient évidentes, tout comme à l’intérieur, puisque les nouveaux modèles étaient un peu plus puissants que les consoles qu’ils venaient remplacer, et plus à l’aise pour faire tourner les derniers jeux en date.

Ces trois versions différentes convergent aujourd’hui pour donner la Nintendo 2DS XL, qui sera vendue 199$ au Canada et 14.980 yens au Japon ; son prix aux États-Unis, 149$, est 25% moins cher que celui de la nouvelle 3DS XL, et 50% inférieur à celui de la dernière console hybride portable-salon de la firme japonaise, la Switch.

De nouveaux titres sont annoncés pour promouvoir cette nouvelle console et pousser les possesseurs de 3DS ou 2DS classiques à passer à la 2DS XL.

« Hey! Pikmin » et « Miitopia », une extension de l’application pour smartphone « Miitomo » et de la franchise « Tomodachi », ont été annoncés pour le marché nord-américain, tandis que « 100% Pascal Sensei: Kanpeki Paint Bombers », « The Snack World: Trejarers » et « Ever Oasis » accompagneront la sortie de la console au Japon.