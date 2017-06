Ce nouvel ordinateur portable est équipé d’un écran 13,3 ou 15 pouces retournable à 360°, qui lui permet d’être utilisé comme un PC portable traditionnel ou, une fois replié, comme une tablette. Propulsé par un processeur Intel Core i7 de septième génération, il propose 8 Go de RAM en standard pour le petit modèle et 16 Go pour la version 15 pouces, avec un disque dur solid-state de 225 Go.

Mais c’est l’arrivée du S-Pen qui permet à ces deux PC de tirer leur épingle du jeu. Avec les nombreuses versions de la phablette Galaxy Note, Samsung a pu perfectionner sa technologie de stylet en termes de créativité et de productivité. Le S-Pen réagit à 4.000 niveaux différents de pression, ce qui lui permet d’être aussi efficace pour annoter une présentation que pour le dessin à main libre sur Adobe Illustrator ou Photoshop.

«Les consommateurs d’aujourd’hui demandent à leur portable d’être de plus en plus polyvalents, explique Alanna Cotton, vice-présidente et directrice générale du marketing produit chez Samsung Electronics America. Nous continuons à repousser les limites avec notre gamme de notebooks, en associant puissance de calcul et affichage de haute qualité, et le S-Pen permet aux consommateurs de faire encore plus de choses.»

Avec ce nouvel ordinateur, Samsung, comme Microsoft, cherche à séduire les clients qui seraient généralement tentés par un nouveau Mac.

La société souligne en particulier la précision de la gamme de couleurs du Notebook 9 Pro (une exigence cruciale pour les personnes qui travaillent dans la photographie ou le design) et le fait que le S-Pen s’intègre sans problème avec les logiciels ainsi qu’avec le système d’exploitation Windows 10.

Samsung affirme aussi que le portable supporte la recharge rapide et que sa batterie peut également être rechargée si nécessaire avec un chargeur de téléphone portable et un câble USB, un atout pour les personnes qui travaillent de façon itinérante. Mais la société n’a pas encore, pour le moment tout du moins, confirmé l’autonomie de la batterie.