Apple a dévoilé mardi après-midi, au tout nouveau Steve Jobs Theater, les produits qui arriveront en magasin dans les prochaines semaines: l’Apple Watch series 3, l’Apple TV 4K et les très attendus iPhone 8 et iPhone 8 Plus.

La nouvelle génération de téléphones Apple, plus puissants, plus rapides et plus résistants, sera disponible en couleur argent, gris et or à partir de 699$, dès le 22 septembre. Le chargement sans fil sera désormais possible avec l’iPhone 8 grâce à des chargeurs à induction Qi.

L’équipe de Tim Cooks a aussi présenté avec fierté le iPhone X, un téléphone dont l’écran couvre la totalité de l’appareil de 5,8 pouces, sans bouton d’accueil. Pour remplacer le touch ID des présents appareils, Apple a créé le Face ID, un système de reconnaissance facial. Le iPhone X, «le futur des téléphones intelligent», sera mis en vente le 3 novembre au prix de 999$.