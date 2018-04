Maggie Smith et Michael Gambon prêteront leurs voix aux personnages cultes du professeur McGonagall et du professeur Dumbledore pour le jeu mobile «Harry Potter : Hogwarts Mystery», disponible en téléchargement le 25 avril prochain.

La saga «Harry Potter» a encore de beaux jours devant elle. Les acteurs Michael Gambon et Maggie Smith vont se remettre dans la peau de leurs personnages respectifs du professeur Dumbledore et du professeur McGonagall en prêtant leur voix au jeu mobile «Harry Potter: Hogwarts Mystery».

Ces personnages cultes du monde créé par l’auteure J. K. Rowling ne sont pas les seuls à revenir pour la sortie du jeu mobile. Le professeur Flitwick, Irma Pince, Madame Pomfresh et le professeur Bibine seront tous doublés respectivement par les acteurs qui les ont incarnés au grand écran, soit Warwick Davis, Sally Mortemore, Gemma Jones et Zoe Wanamaker.

Malgré tous ces retours, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson ne seront pas de la partie puisque les personnages d’Harry Potter, Ronald Weasley et Hermione Granger n’existeront pas dans l’univers du jeu qui se déroulera en 1980 soit avant la naissance du trio.

Le jeu «Harry Potter : Hogwarts Mystery», créé par la société Jim City en collaboration avec Warner Bros, permettra aux joueurs de devenir des véritables étudiants de Poudlard, l’école de sorcellerie. Ils pourront ainsi suivre les différentes cours de potions et autres enchantements : «En impliquant ces acteurs cultes et incroyablement talentueux dans le jeu mobile, nous nous rapprochons un peu plus de notre but qui est de donner aux fans une véritable expérience à Poudlard», a déclaré Chris DeWolfe, le PDG de la société de jeux vidéo Jam City en charge du jeu mobile.

«Harry Potter : Hogwarts Mystery» sera disponible en téléchargement gratuit dès le 25 avril sur IOS et Android. De quoi patienter avant la sortie dans les salles obscures le 14 novembre prochain du deuxième opus des «Animaux Fantastiques», tiré de l’univers du petit sorcier.